Dramma inaudito e lutto tremendo: muore il portiere dopo una rissa

Il mondo del calcio si trova a piangere la scomparsa di un giovanissimo calciatore, morto dopo una clamorosa rissa nelle scorse ore.

Ancora una volta, purtroppo, la cronaca nera ci porta a dover raccontare un lutto tremendo che ha colpito il mondo del calcio e che ha dei retroscena davvero tragici. Anche in questo caso c’è il triste coinvolgimento di un giovanissimo calciatore che non è riuscito a sopravviere dopo lunghe notti in ospedale con i medici che hanno provato di tutto per poterlo salvare.

Un’altra vita è stata spezzata via nelle scorse ore. La carriera di un altro ragazzo è stata bloccata: questa volta è stata una rissa a spezzare via l’ennesima vita di un calciatore.

Morte dopo una rissa: è scomparso il portiere James Hitchcock

Tragica notizia per il calcio inglese e per tutto il mondo del calcio. Nelle scorse ore è arrivata una notizia davvero tremenda che ha ha costretto tutti al lutto. Il portiere del Barton Town FC James Hitchcock è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un’aggressione durante una serata fuori nello scorso fine settimana.

Purtroppo la vita di un altro calciatore è stata bruscamente arrestata nelle scorse ore. L’accaduto ha shockato tutto il mondo del calcio perché stavolta la causa è stata una rissa avvenuta dopo una serata tremenda.

James Hitchcock, sposato e anche papà di un bambino, domenica scorsa è stato coinvolto in un’aggressione alla stazione della città.

Morte James Hitchcock: è accaduto ieri

La morte di James Hitchcock è avvenuta nella giornata di mercoledì. L’ex portiere era rimasto coinvolto in una rissa che gli aveva causato ferite gravissime, mai sanate neppure dal pronto intervento dei medici che hanno provato a salvargli la vita.

Oltre alla notizia shock della sua morte, un altro shock è arrivato per l’arresto di Mckenzie Dicicco, attaccante con esperienze in vari club minori: 21enne è stato arrestato e accusato di omicidio e rissa. dalla British Transport Police.

Dunque si tratta di un calciatore che ha ucciso un altro calciatore. Gli agenti della polizia sono stati chiamati alla stazione ferroviaria intorno alle 20:45 di domenica sera dopo che la vittima aveva riportato gravi ferite alla testa.

Morte Hitchcock: il cordoglio del club

Stamattina il Barton Town ha diramato un annuncio ufficiale che ha confermato la morte del calciatore. “Il Barton Town FC è devastato nell’annunciare che, a seguito di un grave trauma cranico, il portiere della nostra prima squadra James Hitchcock è morto serenamente in ospedale“, ha annunciato il club sui social, devastando tutti i tifosi.

“I nostri più sentiti pensieri e le nostre preghiere vanno a sua moglie April, al loro piccolo figlio Freddie, ai suoi genitori, alla famiglia e agli amici – ha concluso il club inglese – tutte le partite del club programmate per questo fine settimana saranno rinviate in segno di rispetto”.