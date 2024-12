L’esonero è già pronto: Allegri sta tornando, spuntano le cifre

Risalgono le quotazioni per il ritorno di Allegri in Serie A. Ecco le ultimissime notizie relative al destino dell’allenatore, che attende la chiamata giusta per poter tornare di nuovo in pista.

Importanti novità riguardo Massimiliano Allegri che è di nuovo sotto la lente d’ingradimento del club italiano, che sta prendendo in considerazione il suo arrivo in caso di esonero del tecnico.

Infatti, le prossime partite saranno decisive per il mister che per questa ragione rischia seriamente l’esonero. In caso d’addio la società è pronta a ripartire da una certezza ed è per questo motivo che ha messo nel mirino Massimiliano Allegri.

Aggiornamenti sul futuro di Allegri: si fa largo un’altra ipotesi per il suo futuro, ecco quale

Allegri è l’uomo giusto che può arrivare nel momento chiave della stagione. Nulla è ancora deciso, anche se la prima posizione è ormai lontana.

L’allenatore, in passato, con la Juventus, è stato protagonista di rimonte clamorose, dunque nulla è impossibile anche se servirà una svolta da parte della società che dovrà decidere in tempi rapidi il futuro di Paulo Fonseca dal Milan.

L’esonero del portoghese può portare a degli stravolgimenti sulla panchina dei rossoneri, con la società che dovrà fare una scelta chiara.

Intanto, i bookmakers hanno rilanciato il nome di Allegri per la panchina del Milan. L’allenatore, infatti, che ha già guidato i rossoneri in passato, potrebbe accettare la sfida.

Spuntano anche le cifre relative al possibile ritorno in pista del tecnico ex Juventus, che in questi mesi è stato accostato a numerose società.

Quale futuro per Allegri?

La trasferta di Verona può essere decisiva per il futuro di Paulo Fonseca. Ancora una volta, dunque, lo stadio Bentegodi può rappresentare uno scossone per l’ambiente rossonero, nello stesso impianto in cui il club ha visto sfumare due scudetti, nel 1973 e nel 1990.

L’atmosfera, dunque, potrebbe rievocare dei brutti ricordi a Paulo Fonseca che a questo punto rischia seriamente di essere mandato a casa.

L’esonero entro la fine dell’anno di Fonseca ha una quotazione di 1,65.

I book non hanno dubbi sul sostituto: Allegri è in pole per la panchina del Milan, con un valore di 2 volte la posta. In seconda battuta c’è Maurizio Sarri, seguito da Igor Tudor, Edin Terzic e Tuchel.

Suggestioni gli ex Andrea Pirlo, Mark Van Bommel, Clarence Seedorf o Andriy Shevchenko, pagate 100 volte la posta.