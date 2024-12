Inter, infortunio serio: un titolare starà fuori a lungo

Arrivano delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere in vista delle prossime partite dell’Inter dove Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un titolare.

In questo momento non arrivano segnali positivi per il giocatore dell’Inter che rischia di dover stare fuori per molte partite. Perché ad oggi la situazione è davvero complicata e nel momento migliore della squadra nerazzurra che sta mettendo di fila tanti risultati positivi ora arriva la batosta con un giocatore che non sarà a disposizione per le prossime gare.

Ci sono novità in merito proprio a questa situazione che si è venuta a creare perché il giocatore dell’Inter rischia di stare fuori per infortunio per lungo tempo. La speranza è che si possa trovare il prima possibile una soluzione interna visto che parliamo di uno dei migliori giocatori della rosa nerazzurra.

Non ci sono notizie confortanti per quanto riguarda quello che può accadere in queste prossime partite perché ora ci sono delle novità in merito a quello che è stato l’infortunio di un calciatore dell’Inter che non permetterà a Simone Inzaghi di poter usare uno dei suoi migliori giocatori già per la prossima partita.

Inter, infortunio serio per un titolare

Da capire quelle che saranno le condizioni del giocatore dell’Inter che si è infortunato perché è arrivata una vera batosta per il suo allenatore Simone Inzaghi che ha appreso la notizia visto che ora non potrà contare su di lui per diverse partite.

Uno dei migliori giocatori della rosa nerazzurra che è andato pure in gol nell’ultima partita di campionato Lazio-Inter vinta 0-6 per la squadra milanese è finito ko. E’ arrivata la conferma dell’infortunio di Barella che starà fuori diverse partite.

Il calciatore ha accusato un problema che lo costringerà a dover saltare sicuro la prossima partita di Coppa Italia con l’Udinese e anche quella di campionato contro il Como. Ora arrivano delle novità in merito a quelle che sono le condizioni di Barella e i tempi di recupero.

Al momento non sembrano esserci buone notizie e di sicuro Inzaghi dovrà fare a meno dell’infortunato Barella per due partite, poi sarà da valutare per le prossime settimane.