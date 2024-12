Il Bologna ha perso Riccardo Orsolini per infortunio diverse settimane fa e ora incrocia le dita per il ritorno in campo.

Il leader offensivo dei rossoblù è sicuramente uno dei migliori calciatori della Serie A, come sta dimostrando con numeri eccezionali in questa prima parte di stagione. Ha ormai trovato il suo status e si sta affermando ad alti livelli. Per il Bologna è diventato centralissimo e fondamentale, ormai insostituibile per Vincenzo Italiano che ha puntato totalmente sul suo numero 7 per tentare un nuovo piazzamento europeo.

Riccardo Orsolini è fermo per infortunio da un po’ di tempo e ora c’è ansia per il suo ritorno in campo: la sua assenza è pesantissima per le idee offensive dei felsinei.

Bologna, infortunio Orsolini: ci sono novità

L’infortunio di Orsolini contro il Monza in Coppa Italia è stato pesantissimo per il Bologna. Vincenzo Italiano ha perso il suo uomo migliore in zona offensiva ma nonostante questo è riuscito comunque a fare ottimi risultati, a dimostrazione del lavoro eccezionale portato avanti dallo staff tecnico che è arrivato in estate in terra bolognese.

Il K.O. di Orsolini è un tema importante per il Bologna che ora ha perso anch Ndoye per infortunio e il rischio è quello di perdere partite e terreno dalle altre se mancheranno per molto i suoi uomini migliori.

Ci sono aggiornamenti importanti sulle condizioni di Riccardo Orsolini dopo l’infortunio e anche sul suo ritorno in campo.

Infortunio Orsolini: aggiornamento sui tempi di recupero

L’infortunio di Orsolini ha messo in subbuglio anche le speranze dei tifosi che pensavano di perdere punti e posizioni in classifica e invece la squadra ha risposto benissimo anche con l’assenza del capitano.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il ritorno in campo di Orsolini è molto vicino. I tempi di reupero dell’attaccante italiano si sono accorciati e può provare a stringere i denti per la partita di sabato contro il Torino.

Orsolini sa che è importantissimo e decisivo per il Bologna e sta facendo di tutto per essere presente per la trasferta contro i granata, per provare a vincere ancora dopo la bella vittoria contro la Fiorentina per risalire pian piano la classifica.

Orsolini torna subito titolare: le scelte di Italiano

Ci sono ottime notizie per Italiano e il Bologna: per la prossima gara contro il Torino il tecnido dovrebbe recuperare sia Orsolinie che Miranda, mentre Ndoye (distorsione alla caviglia sinistra ma senza complicazioni legamentose) sarà risparmiato.

Il Bologna è attualmente settimo in classifica, a 25 punti, a -3 dalla Juventus ma i rossoblù dovranno ancora recuperare la partita interna contro il Milan e quindi guardano con estremo entusiasmo e positività al futuro.