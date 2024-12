Serie A, lite nello spogliatoio: i nerazzurri lo mettono fuori rosa

Arrivano delle nuove notizie in merito a quella che è stata la decisione della società di voler intervenire subito dopo le parole dell’allenatore nei confronti del calciatore.

Un momento davvero complicato questo che sta attraversando ora il giocatore non appena si stava riprendendo la gloria dopo anni deludenti e nel buio. Perché la decisione arriva immediata nei confronti del calciatore con l’allenatore che ha fatto un duro sfogo nei suoi riguardi. Il club nerazzurro di Serie A non può permettersi altre situazioni di questo tipo e per questo motivo che ha voluto prendere provvedimenti sul giocatore.

Una decisione forte che fa capire la società a che punto è arrivata in questi anni. Perché c’è tolleranza zero in questo momento nei confronti del giocatore e non solo. Arrivano dei nuovi aggiornamenti in merito a quanto accaduto perché ci sono delle notizie in merito proprio a quella che è stata la scelta del giocatore di comportarsi in un determinato modo e ora il club di Serie A ha subito preso le distanze e dato un segnale forte.

Serie A, calciatore fuori rosa?

Tempo scaduto per un calciatore che rischia di finire fuori rosa in Serie A, perché il club e l’allenatore gli hanno dato un segnale forte e può essere fatto fuori.

A sfogarsi è stato subito dopo la partita il suo stesso allenatore. Perché ha preso la parola direttamente il tecnico Gian Piero Gasperini dopo Cagliari – Atalanta che ha voluto mandare un messaggio forte e diretto a Nicolò Zaniolo senza nascondersi e tenere le cose all’interno dello spogliatoio. Il calciatore è stato ammonito verbalmente in diretta tv e per questo motivo che ora potrebbero essere presi provvedimenti.

Zaniolo ha esultato sotto la Curva del Cagliari in maniera troppo plateale e provocatoria, prendendosi un cartellino giallo, la stessa cosa era accaduta la settimana prima contro la Roma. Un atteggiamento immaturo e per nulla tollerabile addirittura anche per il suo stesso allenatore Gasperini che ha richiamato il proprio giocatore.

Una furia in conferenza stampa Gasperini contro Zaniolo e gli ha fatto capire davanti le telecamere che se accadrà una terza volta dopo Roma e Cagliari sarà messo fuori dal suo progetto. L’Atalanta non può permettersi queste distrazioni e questi scivoloni ormai che è una big del calcio italiano e giocatori con questo comportamento saranno esclusi.

Per Zaniolo una forte ramanzina anche per aver sprecato il gol del 2-0 finale e ko contro il Cagliari non servendo la palla al suo compagno libero Lookman, Gasperini ora ha perso la pazienza con lui e non gli verranno concessi ulteriori passi falsi.