Serie A: club venduto agli americani, arriva anche un nuovo allenatore

La notizia era già nell’aria: adesso è pronta per essere ufficializzata. Ecco le ultimssime riguardo l’arrivo del fondo americano, che ha chiuso l’acquisto per il club di Serie A.

Nuova proprietà americana in Italia, ecco i dettagli

E’ vicina alla conclusione la trattativa per la cessione dell’Hellas Verona. Patron Setti ha trovato l’accordo con il fondo americano che ha deciso di investire 100 milioni di euro per la squadra scaligera.

E’ tutto pronto per il passaggio di consegne che può portare ad un nuovo allenatore per l’Hellas Verona.

Tudor può essere il profilo giusto per la squadra, un ritorno a sorpresa che troverebbe il gradimento da parte dei tifosi che, con il passaggio di cosegne e l’arrivo degli americani, sognano in grande per il futuro.

Esonero Zanetti Hellas Verona: Tudor è pronto a tornare

Il tecnico, che si è salvato all’ultima giornata grazie alla vittoria in trasferta contro il Parma, continua ad essere in discussione. L’esonero, evitato a causa della trattativa per la cessione del club da patron Setti agli americani, può avvenire il prossimo anno.

Gli americani, infatti, pronti a subentrare grazie ad un investimento di ben 100 milioni di euro, sono pronti a rassicurare la piazza riguardo i progetti futuri ed è per questo motivo che possono riportare sulla panchina dell’Hellas Verona Igor Tudor, che ha già allenato in passato il club con degli ottimi risultati.