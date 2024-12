Roma, Ranieri lo fa fuori: non gioca più, addio a gennaio

Importanti novità di mercato relativi al futuro della Roma, che è pronta a cedere il giocatore nel corso della prossima campagna trasferimenti di gennaio 2025.

Ecco le ultimissime notizie relative al destino dell’attaccante che è finito in conflitto con Claudio Ranieri che, nelle ultime partite, ha sperimentato un nuovo modulo che può aprire nuovi orizzonti anche in vista del mercato invernale.

La cessione del calciatore, infatti, garantirebbe al club una somma di denaro da poter sfruttare con l’acquisto di altri giocatori, più funzionali al tipo di gioco del tecnico romano che ha ereditato una situazione assai complessa.

Ecco perché, la soluzione per uscire fuori dai problemi della Roma, può essere la partenza dell’attaccante e l’arrivo di altri giocatori che possono sposare la causa giallorossa con più motivazioni.

Ancora problemi per la Roma, reduce dal ko esterno contro il Como. I giallorossi non riescono a trovare la continuità e sono in emergenza soprattutto in Serie A, dove viaggiano a metà classifica.

Un rendimento al di sotto delle aspettative per i giallorossi che hanno enormi problemi. Ranieri attende con fiducia l’apertura del mercato invernale, per tentare di invertire la rotta e sperare di portare a casa qualche giocatore di talento e d’esperienza.

L’arrivo di altri calciatori può arrivare solo grazie alla cessione di qualche big, che ha già manifestato ai suoi agenti di voler cambiare aria nella prossima stagione. In conflitto con Claudio Ranieri, il tecnico è pronto a fare meno del suo attaccante.

Via dalla Roma: la decisione del club sul futuro dell’attaccante

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a rilanciare la notizia relativa al destino del giocatore, che ha dato mandato al suo agente di trovare un’altra destinazione in questa sessione di mercato 2025.

Non ci sono margini per il rinnovo ed è per questo motivo che il giocatore, complice anche i recenti problemi con la Roma, è pronto a cambiare aria e lasciare l’Italia per tentare una nuova esperienza in Europa.

Il procuratore, secondo le ultime notizie di mercato, sta lavorando per portare in Turchia Paulo Dybala che interessa sempre al Galatasaray.

Ranieri pronto a fare meno di Dybala: l’argentino può andare in Turchia

Dal giallorosso romano a quello di Istanbul: cambio di maglia per Paulo Dybala che è sempre nel mirino del Galatasaray. I turchi, infatti, sono pronti al grande colpo per il mercato di gennaio e a chiudere l’affare con la Roma, che è pronta a liberarsi dell’argentino che ormai non rientra nei piani della proprietà americana.

Toccherà a Ranieri gestire questa situazione, con la cessione dell’ex Juventus che potrebbe aprire le porte a nuovi innesti in attacco con l’acquisto di qualche elemento che può fare la differenza con i giallorossi.