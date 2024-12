Nuova avventura per Pogba: un sito di escort gli paga il contratto

Paul Pogba ha terminato la sua avventura con la Juventus e adesso bisognerà capire che scelta prenderà per la propria carriera perché ci sono diverse occasioni per lui.

Dopo la squalifica per doping Pogba è stato fermo praticamente per oltre un anno e ora può tornare a giocare a calcio dal prossimo marzo 2025. Tante le squadre che si sono proposte per offrirgli ancora una volta un’occasione per mostrare il suo talento, ma non sarà facile trovare gli accordi giusti per tutta una serie di situazioni dal punto di vista economico e sportivo.

Non è stata per niente facile la carriera di Pogba in questi ultimi anni perché in più occasioni il giocatore ha dovuto affrontare difficoltà evidenti che l’hanno costretto a dover restare fermo visto che sia per infortuni che per doping è stato tormentato.

Al momento non è affatto facile per Pogba doversi riprendere anche dal punto di vista mentale, ma è chiaro che ora abbia una grande voglia matta di tornare in campo dopo aver vinto la battaglia della questione doping con una riduzione di squalifica.

Pogba torna grazie a un sito di escort

Ora però c’è una nuova avventura che può regalare Pogba ancora in circolazione, perché è grazie a un sito di escort che il calciatore ex Juventus e Manchester United che potrebbe avere l’occasione di proseguire la propria carriera anche stesso nel mondo del calcio come desidera ormai da anni.

Di recente una conferma in merito alla scelta di Pogba di rifiutare alcune offerte che gli sono arrivate per continuare a giocare a calcio dopo la Juventus e la squalifica doping. Adesso arrivano degli aggiornamenti in merito a quello che può accadere da un momento all’altro con il giocatore che potrebbe presto convincersi con una nuova offerta.

Ci sarebbero dei lavori in corso per poterlo vedere al Marsiglia, ma ora anche il Corinthians in Brasile spinge per avere a disposizione per i prossimi anni Pogba. Addirittura dietro ci sarebbe uno sponsor davvero insolito per il mondo del calcio.

Perché a farsi avanti per portare Pogba al Corinthians è il sito di escort”Fatal Model” che in precedenza aveva già tentato di sponsorizzare il Bahia e ha offerto tra i 460.000 e i 620.000 euro per il suo ingaggio in cambio dell’esposizione del suo marchio sui prodotti ufficiali del club.