Doppia tegola per la Juventus: Thiago Motta cambia la formazione

Problemi di formazione per la Juventus di Thiago Motta. Ci sono altri due infortunati per il tecnico bianconero, che cambia definitivamente il suo undici inziale.

E’ tempo di esperimenti in casa Juventus. La Coppa Italia, infatti, arriva in un momento particolare per i bianconeri, con Thiago Motta che deve fare i conti con la lunga lista degli infortunati.

Ecco perché, in vista della gara contro il Cagliari, in programma questa sera, l’allenatore è pronto a stravolgere la formazione e a cambiare posizione a tre giocatori, che questa volta si muoveranno in una zona di campo diversa, rispetto al solito.

Scelta obbligata, da parte del tecnico, che anche per questa partita deve fare a meno di alcuni elementi, che sono ancora ai box a causa degli infortuni.

Momento delicato per i bianconeri, reduci dal pareggio per 2-2 in casa contro il Venezia. Le critiche iniziano a colpire anche Thiago Motta, che è apparso in grande difficoltà a causa dei numerosi infortuni.

Infatti, in vista della prossima partita di Coppa Italia, il tecnico dovrà cambiare qualcosa e adattare alcuni dei suoi calciatori che hanno dato piena disponiblità al proprio allenatore riguardo la posizione in campo.

C’è grande curiosità attorno alle scelte del mister, che si gioca il tutto per tutto in Coppa Italia contro il Cagliari con la gara secca contro i sardi che sarà decisiva per il passaggio del turno. In caso di pareggio nei novanta minuti, c’è lo spettro dei calci di rigore che – come successo già alla Fiorentina – rischiano di essere fatali per i bianconeri.

Juventus: problemi per Thiago Motta, cosa succede adesso

Due assenze pesantissime per Thiago Motta, che arriva a questa gara in grande emergenza.

In vista della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, la Juventus non avrà a disposizione Cambiaso e Douglas Luiz.

Il brasiliano, infatti, rientrato di recente in squadra, sta affrontando un piano personalizzato per tornare in forma il primo possibile.

Ecco perché, per questa partita contro i sardi, lo staff medico di comune accordo con il mister ha preferito non rischiarlo visto che ha già giocato uno spezzone di gara contro il Venezia in campionato. Rientrerà contro il Monza per la prossima di Serie A.

Discorso diverso, invece, per Cambiaso che è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia sinistra, che l’ha tenuto fuori nell’ultima partita. L’obiettivo è averlo a disposizione per il Monza o per l’ultima del 2024 contro la Fiorentina.

Juventus: contro il Cagliari Locatelli e Mckennie in difesa

Intanto, per la sfida contro il Cagliari di questa sera, Motta è pronto a sperimentare Locatelli come centrale difensivo, Mckennie come terzino sinistro e Koopmeiners come mediano. In attacco, dovrebbero agire alle spalle di Vlahovic, Mbangula, Yildiz e Conceiçao.