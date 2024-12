Calciatore positivo al doping: il club l’ha acquistato per 100 MLN

Clamoroso annuncio arrivato in queste ore con un campione del club che è stato trovato positivo ad un risultato dei controlli antidoping e per questo motivo che la sua stagione sembra ormai finita.

Un momento complicatissimo per la stella del club che ora è pronto a fare un ricorso immediato con le contro analisi, ma a quanto pare si parla già di quelle che possono essere le ripercussioni nei suoi confronti con anche la carriera a rischio del calciatore positivo al doping. Proprio di recente era accaduto a Pogba, che dopo poco più di un anno di lotta ma senza poter giocare e scendere in campo per allenarsi è riuscito a ridurre la squalifica e nel 2025 troverà una nuova squadra.

Adesso però oltre a Pogba c’è un altro giocatore che dopo essere stato considerato uno dei migliori nel suo ruolo negli ultimi anni rischia ora davvero grosso perché si parla di quella che può essere una situazione delicata per lui. Dopo i controlli antidoping è arrivata la conferma che un altro calciatore è positivo.

Calciatore positivo al doping: carriera a rischio

Un momento difficilissimo che può mettere a rischio la carriera del giocatore che è ancora giovane ma può restare fermo diversi anni. Dopo essere stato acquistato per una cifra quasi record ora può essere fermato perché il giovane calciatore è risultato positivo al doping dopo alcuni test effettuati nei suoi confronti.

Arriva una notizia difficile per il giocatore che è stato trovato positivo al doping e ora il giovane e la società dovranno affrontare un momento non semplice e cercare di restare più uniti di prima. Una situazione davvero particolare questa che ora coinvolge un campione come Mudryk.

La conferma arriva direttamente da un quotidiano ucraino come Tribuna che svela quello che è accaduto nelle ultime ore e successivamente è anche lo stesso Mykhailo Mudryk del Chelsea a confermare la notizia di positività al doping ma anche che vuole fare immediatamente ricorso.

Il giovane talento ucraino esterno del Chelsea che sta attraversando un momento davvero difficile da un punto di vista calcistico della propria carriera da qualche anno, ora deve fare i conti anche con uno stop importante. Perché c’è la conferma di quello che è accaduto a Mudryk trovato positivo a un risultato di controllo antidoping per colpa do una sostanza vietata.

Acquistato dal Chelsea a gennaio 2023 per 100 milioni di euro ora la carriera di Mudryk rischia di concludersi nel modo peggiore possibile.