UFFICIALE – L’eroe del Triplete è il nuovo presidente: la nota del club

Lo si era già visto con Beppe Marotta all’Inter, un altro presidente “eletto” vede il nome dell’eroe del Triplete dell’Inter, Diego Milito.

Lo si è visto pure con Javier Zanetti che è il vice-presidente dell’Inter, ancor prima della gestione Marotta con Oaktree a finanziare il club nerazzurro.

Chiaro è che la presidenza di Diego Milito non vede lui a capo totalmente delle questioni finanziare della società, con il club che in una nota ufficiale ha spiegato e svelato questa sera quel è il ruolo che avrà il Principe de Bernal all’interno della società stessa.

Diego Milito è il nuovo presidente: storica nomina per l’argentino

Diventa ufficialmente il sesto ex calciatore argentino della storia a guidare un club della Prima Divisione, Diego Milito.

Sono passati soltanto 22 giorni dal trionfo storico della Copa Sudamericana ad Asuncion dell’ex club di Lautaro Martinez e al quale è legatissimo Diego Milito.

L’ex leggenda del Triplete ne è diventato presidente. Nell’organigramma della società è stato svelato, ufficialmente, che Diego Milito è il nuovo presidente del Racing Club. La lista dei candidati all’interno del quale c’era appunto il nome di Diego Milito, ex leggenda del Triplete nerazzurro, alla guida di quello che è il nuovo capitolo per i prossimi quattro anni del club di Avellaneda.

Il comunicato ufficiale: Diego Milito è il nuovo presidente del club

A riportare la notizia è il Racing Club, che ufficializza così la nomina di nuovo presidente per Diego Milito. L’ex eroe del Triplete e leggenda nerazzurra, è stato così nominato alla guida del club che fu, in passato, anche di Lautaro Martinez. Come fa sapere il Racing Club, Diego Milito che si era dimesso dal ruolo di ds nel lontano 2020, si è così candidato per la presidenza del club ed è stato nominato come presidente.

Organigramma della società di Diego Milito: c’è anche un “collega” ex Inter

Quel che segue, è l’organigramma della nuova società gestita da Diego Milito. Al capo della stessa società del Racing Club c’è proprio Diego Milito, affiancato da Hernan Lacunza, che è l’ex Ministro delle Finanze in Argentina, nel ruolo di vice-presidente. Assieme a lui anche Sebastian Saja, direttore sportivo del Racing Club. Tra i suoi colleghi presidenti, nel campionato in Argentina, c’è anche un altro ex Inter, Juan Sebastian Veron, che guida l’Estudiantes.