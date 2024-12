Scossone nel calcio italiano: “Un club storico verrà radiato”

A dir poco sorprendente quanto viene svelato nel corso di questo pomeriggio, con il saldo della scadenza che potrebbe portare alla radiazione.

Ne parlano direttamente i media in merito a quelle che sono le pendenze vecchie e nuove verso i tesserati del club con un ammontare di diverse migliaia di euro.

Se non dovesse accadere, in virtù di quelle che sono recidive situazioni interne al club, la società rischierebbe la radiazione. E una stessa radiazione vorrebbe significare scomparsa totale della squadra in questione. Uno storico club che sparisce nel nulla, con i tifosi che ne pagherebbero le terribili conseguenze sportive.

Storica sentenza: un club italiano potrebbe sparire nel nulla

Radiazione nel calcio italiano, potrebbe essere una giornata cruciale quelle che riguarda uno storico club d’Italia per il saldo delle scadenze che sono fissate proprio nella giornata di oggi.

Recidivi alla questione, si legge all’interno del portale che si occupa della squadra in questione, Tuttoturris.com, al club storico campano rischiano la radiazione dal calcio italiano. Ciò vorrebbe dire che il club scomparirebbe per sempre e nel nulla, cancellando così gli anni gloriosi di storia.

Secondo la stessa fonte si spera, per il club stesso, che la mediazione del Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, possa contare ed evitare tale ipotesi. Lo stesso Sindaco avrebbe permesso un accorto tra l’attuale presidente Capriola e l’ex numero uno Antonio Colantonio per un’intesa sulla monetizzazione dei crediti d’imposta in possesso del patron Capriola. Insomma, un valore di circa 300mila euro che ancora non è sufficiente in confronto ai 570mila euro ammontati sulle pendenze vecchie e nuove. Si punta su un’altra soluzione, come spiegato dalla stessa fonte.

Come salvare il club? Un’altra ipotesi al vaglio per evitare la radiazione

Per evitare la radiazione ci sarà bisogno della rateizzazione dei contributi INPS. Solo di fronte a questa ipotesi, che vede però ancora un ostacolo, si eviterebbe la sentenza durissima. La pratica è stata avviata con ritardo, spiegano dalla stessa fonte e dunque non è certo che si riesca a risolvere il tutto entro i tempi limite. Oltre ai passaggi burocratici che non sono così rapidi. È una corsa contro il tempo che tiene tutti i tifosi della Turris col fiato sospeso.

Cos’è la radiazione nel calcio? Il club rischia di sparire per sempre

Il club potrebbe scomparire per sempre attraverso la radiazione che rischia, appunto, la Turris. La radiazione, secondo sentenza, porta alla sparizione nel mondo del calcio del club o del tesserato in questione. Cosa che sperano di evitare tutti i tifosi della Turris, considerando la storia vissuta dal club che da diversi anni sogna la promozione in Serie B.