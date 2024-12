Rivoluzione in Serie A, sarà ceduta metà squadra a gennaio

Clamoroso colpo di scena in Serie A per una rivoluzione in atto per uno dei principali club italiani con la società stufa dell’atteggiamento dei propri calciatori.

Incredibile quella che è la situazione per un club italiano che sta attraversando un momento davvero difficile e c’è ora la volontà da parte della società di dover intervenire. Perché in questo momento non si può assolutamente continuare in questo modo e in Serie A è pronta una rivoluzione di mercato per una squadra.

In questo momento c’è una situazione davvero particolare che sta vivendo il club che non può più permettersi di andare avanti in questo modo. E’ forte la contestazione dei tifosi per i tanti risultati negativi che ora si accumulano tra di loro. Attenzione però a questo momento che può portare fino alla cessione del club italiano.

Una situazione davvero difficile che può da un momento all’altro cambiare tutto in Italia, occhio a quello che può essere il colpo di scena che può portare davvero ad una rivoluzione immediata per il club italiano che può vendere metà della rosa nel mercato di gennaio.

Calciomercato Serie A, rivoluzione per un club

Arrivati a questo punto la società non ha altre alternative, dopo i tanti cambi in panchina ora saranno i giocatori a pagare ed è pronta una cessione immediata a gennaio per tanti calciatori e una rosa che sarà quindi dimezzata per fare spazio a nuovi arrivi.

A dare la conferma della notizia è il Corriere dello Sport che rivela quello che può accadere in queste prossime settimane in casa Roma con la società pronta ad una rivoluzione di calciomercato. Sono tutti sotto esame nel club giallorosso che ora è pronto a prendere provvedimenti direttamente con i Friedkin che pensano di mandare via metà della squadra non motivata a raggiungere determinati obiettivi.

Non c’è un legame importante in questo momento tra le parti e per questo motivo dopo il terzo cambio in panchina che la società dovrà prendere provvedimenti questa volta sui giocatori. Il compito più importante è quello del direttore sportivo perché dovrà fare di tutto per portare alla Roma nuovi acquisti e fare però prima tante cessioni.

Tanti i contestati e bocciati pronti ad essere venduti dalla Roma dei Friedkin tra cui anche il capitano Pellegrini. Adesso il momento è più che complicato e bisognerà capire come dare una scossa. Il club venderà più giocatori possibili per dare entusiasmo nuovo, occhio anche ad una cessione del club dei Friedkin nei prossimi anni con continue perdite.