Milan, deciso l’esonero di Fonseca: il sostituto scelto

Tensione totale in casa Milan che è in crisi di risultati e ora Paulo Fonseca è a forte rischio esonero con la società che ha già preso una decisione importante.

Il club rossonero sta attraversando un momento davvero complicato perché ora aumentano i passi falsi che non possono fare altro che mettere sempre di più in bilico l’allenatore Paulo Fonseca che può essere esonerato dal Milan. In questo momento la situazione è davvero difficile perché nelle ultime 5 partite di campionato il club ha vinto solo 1 volta e la classifica inizia ad essere preoccupante.

Un altro dato incredibile del Milan di Fonseca riguarda le ultime 4 partite giocate in casa a San Siro in campionato, dove il Milan per 3 volte non ha segnato. Per tre volte su quattro a zero gol e prima di questo momento l’ultima volta che per tre gare in casa non aveva segnato il Milan ne erano servite ben 45 di partite.

Contestazione pesante dei tifosi del Milan che attaccano tutti senza risparmiare nessuno. Società, calciatori e lo stesso Fonseca sono finiti nel mirino della critica dei supporters rossoneri e del tifo organizzato che con striscioni a fine partite ha mandato un chiaro messaggio “Andate via!”.

Milan, esonero Fonseca: la scelta del club

Da diversi mesi si parla di una posizione di bilico e a rischio per Fonseca che può essere esonerato dal Milan e ora ci sono delle novità in merito a quello che potrebbe accadere con una scelta ben precisa della società in merito a questa situazione.

Adesso continuano ad aumentare i litigi interni con i giocatori e i risultati non arrivano, ora la società non può più restare a guardare e se dovessero arrivare altri passi falsi in questi ultimi giorni del 2024 sarà presa l’inevitabile decisione di esonerare Fonseca dal Milan e comunicare il nuovo allenatore.

Situazione che è diventata quasi impossibile da poter gestire per l’allenatore portoghese e ora arrivano delle novità in merito a quello che potrebbe accadere. Perché il club rossonero avrebbe già deciso che a fine stagione cambierà allenatore del Milan, ma vorrebbe tirare avanti con l’attuale fino alla fine.

L’esonero di Fonseca dal Milan ci sarà sicuramente al termine della stagione salvo colpi di scena improvvisi, ma non è detto che la società possa già intervenire subito per provare a dare una scossa in un momento di crisi totale. Le soluzioni più probabili però per l’immediato a stagione in corso possono essere Tudor, Sarri o Allegri che sono tutti senza squadra e conoscono già bene la situazione in Italia.