Juve, calciatore minacciato di morte: la Digos trova il colpevole

Momento di grande ansia in casa Juventus quando è arrivata la conferma della notizia che un calciatore è stato minacciato di morte da una persona.

Non c’è pace in questo momento per alcuni calciatori della Juventus che vivono un momento davvero di grande agitazione per quello che sta accadendo in campo e non solo. Il popolo bianconero si aspettava una stagione completamente diversa da quella che stanno vedendo con continui risultati altalenanti e spesso deludenti.

Sono già sei su nove i pareggi in casa per la Juventus che non sembra saper vincere e ora si fanno sempre più intense le polemiche attorno alla squadra di Thiago Motta e i suoi calciatori che sono finiti anche nel mirino di persone ancora non identificate che avrebbero non solo insultato i giocatori stessi, ma si sono spinti oltre anche con minacce di morte.

Un clima di tensione e per nulla sereno quello che si respira nella città di Torino dove la Juventus è in un vero clima di contestazione da parte dei tifosi che non hanno per nulla preso bene il quarto pareggio di fila e contro l’ultima in classifica, il Venezia, raggiunto solo nei minuti finali di recupero grazie ad un calcio di rigore concesso per salvare la prima sconfitta in campionato.

Juventus, calciatore minacciato di morte

Surreale quello che sta accadendo se consideriamo che parliamo sempre di sport e di calcio, perché un giocatore della Juventus è stato minacciato di morte proprio da un suo stesso tifoso e ora c’è una grande polemica attorno a questa vicenda che si fa sempre più pericolosa.

Sono diversi i giocatori che nella Juventus stanno deludendo, dai nuovi acquisti a quelli che sono sempre stati amati negli ultimi anni da quando sono arrivati come Vlahovic. E’ proprio il serbo che è il giocatore più pagato con 12 milioni di euro a stagione netti e che non sta rispecchiando le aspettative sul suo conto.

Ma da qui a passare alle minacce di morte per Vlahovic per quello che fa in campo con la Juventus è davvero troppo. Per questo motivo il duro sfogo in campo del giocatore dopo il rigore realizzato per i 2-2 con il Venezia che ha salvato Thiago Motta e la squadra dalla sconfitta.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport quella reazione di Vlahovic era contro un tifoso che l’aveva minacciato di morte e ora scattano anche le indagini delle Digos per trovare in tempi rapidi il colpevole.