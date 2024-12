Esonero deciso, Allegri o Sarri sarà il nuovo allenatore

In arrivo la scelta definitiva per il nuovo allenatore in panchina perché l’esonero è ormai già deciso e Sarri o Allegri possono prendere il suo posto.

Momento decisivo questo per il club che dovrà capire come andranno a finire le cose in questa stagione complicata e difficile che rischia di terminare nel peggior modo possibile. Attenzione a quello che può accadere ora con la società disposta a cambiare le cose anche subito scegliendo un nuovo allenatore tra Allegri o Sarri per cambiare tutto in panchina.

La decisione definitiva sarà della società che non è per nulla felice di quello che è accaduto in questi primi mesi di stagione e per evitare il disastro che pensa di cambiare le cose. Adesso c’è una conferma che riguarda quello che può essere l’esonero dell’allenatore per portare poi un nuovo tecnico in panchina con Allegri e Sarri in attesa.

Non era la situazione che si aspettava la società e anche lo stesso allenatore che non è contento e ora vuole provare a dare segnali di svolta con la propria squadra. Ma sembra davvero scaduto il tempo con il club che può pensare di esonerare l’allenatore e sceglierne uno nuovo, Sarri o Allegri in pole.

Esonero deciso per il club la scelta tra Sarri e Allegri

Attenzione dunque a quello che può essere il grande colpo di scena in arrivo con la prossima partita di campionato che può essere davvero chiave per il futuro del tecnico e per il progetto attuale. C’è la volontà di dare una svolta nella società e non dovesse arrivare la giusta risposta e anche l’esonero è deciso per il cambio allenatore.

Situazione complicata questa che sta vivendo il club che ora si ritrova a doversi giocare il tutto per tutto. Perché proprio nella prossima partita di campionato che chiude questo turno di Premier League che può arrivare l’esonero di Lopetegui al West Ham con il nuovo allenatore scelto tra Allegri o Sarri.

Perché proprio accostati al club inglese ci sono stati i nomi dei due tecnici italiani, che nelle recenti interviste hanno anche dato un segnale di apertura per allenare in Premier League. Occhio quindi a quella che può essere la scelta del West Ham di esonerare Lopetegui e il nuovo allenatore può essere Allegri o Sarri.

Il club inglese giocherà contro il Bournemouth in queste ore e con un’altra sconfitta arriverà l’esonero di Lopetegui e il West Ham potrà decidere se puntare su Allegri o Sarri.