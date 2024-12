Serie A, esonero ormai deciso: domani il nuovo allenatore

La Serie A è un campionato estremamente difficile che ora può portare a un nuovo esonero immediato: pronto il nuovo allenatore.

Siamo ormai arrivati agli sgoccioli del girone d’andata e per molte società è tempo di tirare le somme e capire quali possono essere gli obiettivi reali per il finale di stagione. La situazione di alcune squadre non è delle migliori, ci sono enormi difficoltà che vanno gestite nel migliore dei modi per riuscire a rialzare la testa e migliorare immediatamente la classifica.

L’esonero dell’allenatore è una possibilità concreta che già oggi può essere ufficializzato e poi entro domani verrà annunciato il nuovo allenatore.

Serie A, nuovo esonero vicino: le ultime

I risultati decidono sempre i destini degli allenatori che non sempre riescono ad amalgamarsi bene con la squadra e non sempre rispecchiano le aspettative di inizio stagione.

La classifica di Serie A inizia a delinearsi in maniera seria. Gli allenatori ripetono costantemente che è ancora presto per valutare realmente gli obiettivi futuri ma ormai si è arrivati al termine del girone d’andata e per questo c’è poco da valutare ancora.

Secondo le ultime notizie, in Serie A può esserci subito un altro esonero che può cambiare totalmente il modo di andare avanti per il club.

Monza ancora sconfitto e ultimo: Nesta verso l’esonero?

Il Monza di Alessandro Nesta perde anche contro il Lecce e resta ultimo in classifica con appena 10 punti. Il ko maturato al ‘Via del Mare’ contro i salentini è l’ennesimo scontro diretto perso che proietta la società brianzola verso la retrocessione in Serie B.

L’esonero di Alessandro Nesta dal Monza è una possibilità concreta. Nei giorni scorsi Adriano Galliani ha annunciato la volontà di continuare insieme al tecnico attuale fino alla fine della stagione e comunque vadano i prossimi mesi ma andando avanti di questo passo, senza una scossa concreta, potrebbe determinare la retrocessione.

Attualmente il Monza sembra proiettato a continuare con Nesta ma non sono da escludere sorprese entro la serata di oggi. L’addio del tecnico resta una possibilità in fase di valutazione da parte della dirigenza brianzola.

Nesta-Monza: idea Cioffi in panchina

Qualora il Monza dovesse esonerare Alessandro Nesta il nome per la panchina è quello di Gabriele Cioffi. L’ex allenatore di Udinese e Verona è attualmente senza squadra e alla ricerca dell’esperienza giusta per tornare in Serie A dalla porta principale.

Tra stasera e domani ci saranno novità ufficiali per la panchina del Monza. L’ultimo posto in classifica rischia di diventare estremamente complicato da gestire, anche nella ricerca del sostituto. Galliani e il suo staff valuteranno con cura il da farsi.