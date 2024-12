Roma, doppio infortunio: tegola per Ranieri, i tempi di recupero

Doppio problema per Claudio Ranieri, ecco le ultimissime che arrivano da Como-Roma: c’è un altro infortunio per il tecnico dei giallorossi.

Ancora una tegola per l’allenatore che in questo momento sta gestendo le forze della sua squadra che, la prossima settimana, sarà impegnata all’Olimpico in Coppa Italia nella sfida contro la Sampdoria.

Ranieri dovrà gestire le forze e fare le scelte oculate in vista di questa partita. Intanto, da Como non arrivano buone notizie con un altro infortunio che mette in difficoltà l’allenatore che adesso in quel reparto ha gli uomini contati.

Ecco cosa è successo poco prima del fischio d’inizio della partita Como-Roma con un cambio obbligato da parte di Claudio Ranieri.

Doppia tegola per la Roma, problemi in difesa: la scelta di Ranieri

Cambio obbligato di formazione per Claudio Ranieri che ha deciso di togliere dai titolari il giocatore, che si è sentito male durante il riscaldamento di Como-Roma.

Scelta obbligata da parte del tecnico che, per questa partita di campionato, deve già fare a meno di Mancini che non è al meglio della condizione.

Prima della partita, infatti, intervistato ai microfoni di Dazn, l’allenatore ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del centrale.

“Gianluca era affaticato ed è per questo che ho preferito farlo riposare oggi. L’avrò a disposizione per la sfida di campionato contro il Parma, visto che contro la Sampdoria in Coppa Italia non potrà giocare perché squalificato”.

Cosa è successo al difensore della Roma Hummels?

A pochi minuti dall’inzio della partita, Ranieri è stato costretto a cambiare la formazione iniziale dopo il problema del difensore Mats Hummels che è stato costretto a fermarsi a causa di alcuni giramenti di testa.

Il centrale tedesco, infatti, non era al meglio delle condizioni a causa dell’influenza. Nonostante ciò, aveva dato la sua disponibilità a scendere in campo ma alla fine Ranieri dopo i problemi accusati nel riscaldamente dall’ex Dortmund, ha preferito non rischia il calciatore e al suo posto ha mandato in campo Hermoso visto che anche Mancini non è al meglio della condizione.

A riportare la notizia dello stop di Hummels è la redazione di Sky Sport che ha confermato i motivi dell’indisponibilità del difensore della Roma, causati da giramenti di testa ed influenza.