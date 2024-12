Ribaltone in panchina, cambio in Italia: c’è l’esonero, scelto il sostituto

Panchina a rischio per il mister, che in estate era stato preso con ben altre aspettative. Dopo una partenza sprint, le cose si sono complicate, adesso il futuro dell’allenatore è in bilico: ecco i dettagli.

Dopo aver costruito uno squadrone in estate, la situazione in questo mese di dicembre si è complicata. I recenti risultati, infatti, hanno deluso e non poco l’ambiente con la squadra che si trova in un momento di grandissima difficoltà.

Serve una svolta immediata da parte dei giocatori che hanno bisogno di trovare nuovi stimolti attraverso il cambio dell’allenatore. Il recente risultato negativo in campionato, infatti, apre le porte all’esonero del mister che è finito in discussione.

Arriva la decisione da parte della proprietà riguardo l’addio dell’allenatore che, nonostante un lungo contratto, rischia seriamente di interrompere la sua avventura nel nuovo club.

Il campo ha già dato il suo verdetto. I risultati non arrivano per la squadra che, secondo gli addetti ai lavori, è una delle migliori del campionato.

La classifica piange e attualmente il club è fuori dagli obiettivi minimi stagionali.

Riflessioni in corso da parte della società che non è abituata a gestire situazioni del genere.

L’allenatore rischia di non mangiare il panettone di Natale con l’esonero che può arrivare da un momento all’altro. Ecco tutti i dettagli con la contestazione da parte dei tifosi che si sono scagliati anche contro il direttore sportivo.

Esonero in Italia, cosa succede adesso: la decisione del club

Sono ore delicate per la squadra, che è reduce da un altro ko di fila.

Adesso la situazine è davvero complicata con la squadra che non riesce a dare sengnali confortanti in vista delle prossime sfide di campionato.

La sconfitta in casa contro il Catanzaro, che arriva dopo quella in trasferta contro la Carrarese, mette in discussione la panchina dell’allenatore del Palermo Dionisi.

L’ex Sassuolo, infatti, è finito sotto la lente d’ingradimento da parte del City Group, proprietario della squadra siciliana. La svolta può arrivare già nelle prossime ore con la società che dovrà dare delle risposte anche ai tifosi, che chiedono di più alla luce dei proclami fatti in estate e dagli investimenti in sede di campagna trasferimenti.

Attualmente, il Palermo è fuori dalla zona playoff con 21 punti in 17 partite e con una distanza notevole dalle prime posizioni che equivalgono alla promozione diretta in Serie A, che era l’obiettivo della squadra ad inizio stagione.

Quale allenatore può andare a Palermo al posto di Dionisi?

Al termine della partita contro il Catanzaro, terminata 2 a 1 a favore dei calabresi, è scattata la contestazione dei tifosi contro Dionisi e il ds De Sanctis.

Nelle prossime ore si dovrà decidere se esonerare Dionisi, ci sono diversi profili pronti a subentrare e prendere il posto dell’allenatore che fino a questo momento ha deluso le aspettative della piazza.

Una scelta d’esperienza può essere quella di richiamare sulla panchina del Palermo Iachini o Ballardini, che hanno già guidato in passato la squadra. Altrimenti, c’è anche un’altra ipotesi con Fabio Cannavaro o Alberto Aquilani, che sono due allenatori giovani che hanno grandi motivazioni e pronti a fare bene in Serie B.