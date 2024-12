Manchester City: un altro ko, la decisione sull’esonero di Guardiola

Un vero e proprio incubo per il Manchester City, che non sa più vincere. Adesso Guardiola rischia seriamente l’esonero, ecco tutti i dettagli.

Ci sono delle novità, che arrivano da Manchester, relative al destino di Pep Guardiola che ha perso il derby contro il Manchester United, nell’ultimo turno di Premier League.

Una sconfitta, in rimonta, per 2 a 1, che fa davvero male al tecnico spagnolo che non sa dare una spiegazione a questo momento negativo che la squadra sta vivendo.

Adesso, la situazione in classifica si complica e le ambizioni del club dovranno essere rivisti. Da parte della dirigenza arriverà una mossa estrema con l’esonero di Guardiola e l’arrivo di un altro tecnico?

Cosa succederà, adesso, al Manchester City?

Il ko contro lo United, il secondo consecutive dopo la partita di Champions League contro la Juventus, conferma il momento negativo che sta vivendo la squadra inglese che ha perso ogni certezza nell’ultimo mese e mezzo.

Guardiola è in discussione, nonostante il recente rinnovo di contratto. La società, infatti, dovrà prendere una decisione riguardo il futuro del tecnico spagnolo: c’è lo spiraglio dell’esonero, che può cambiare il verso della stagione.

Esonero al Manchester City? Ecco cosa sta succedendo

Una rimonta incredibile, da parte del Manchester United, che nel giro di pochi minuti ha ribaltato la partita contro il City.

Prima Fernandes e poi Diallo, dall’88’ al 90′, hanno permesso ai Red Devils di portare a casa il derby e di vincere una partita che rischia di essere decisiva per il futuro in panchina di Pep Guardiola, che rischia l’esonero dal Manchester City.

La conferma, infatti, è arrivata anche dallo stesso allenatore spagnolo che ai microfoni di Sky Sport ha smentito l’ipotesi delle dimissioni.

Esonero Guardiola Manchester City: le parole dell’allenatore

Pep Guardiola ha parlato del suo futuro al Manchester City e del rischio di un esonero che può arrivare da un momento all’altro, soprattutto dopo l’ultima sconfitta contro il Manchester United.

“E’ una brutta situazione, i proprietari lo sanno. Questa cosa non è più sostenibile. Se non dovesse arrivare la svolta, non sarei più qui nei prossimi mesi. I risultati lo dicono, la realtà è questa. Non si possono perdere partite del genere. La gente pensa che non verrò mai esonerato, non è così. Tutti gli allenatori vegono giudicati dai risultati”.

“Dimissioni? Non lo farei mai, il club lo sa. Devono esonerarmi loro. Io resterò sempre vicino alla squadra e ai giocatori. Sarò sempre accaonto a loro. Abbiamo perso più partite in questa stagione quante ne abbiamo perse negli ultimi due anni. Sta succedendo qualcosa di incredibile, adesso devono lavorare per provare a fare meglio”.