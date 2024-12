Stanno comprando CR7, giocherà il Mondiale per Club

Cristiano Ronaldo pronto a cambiare squadra e firmare con un nuovo club che gli permetterà di giocare il prossimo Mondiale per Club, arriva l’annuncio che può cambiare tutto.

A 39 anni non ha nessuna intenzione di fermarsi il noto calciatore portoghese che è pronto a scrivere ancora altre pagine importanti di storia sua persona e del mondo del calcio. Adesso arrivano delle novità proprio in merito a quello che può accadere per il calciatore che da un momento all’altro può andare a cambiare il proprio futuro ancora una volta. Perché adesso su Cristiano Ronaldo ci sono delle nuove voci di calciomercato che lo riguardano.

Ci sono delle novità che riguardano proprio quella che può essere la scelta da parte dell’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Juventus perché ora il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Al-Nassr per firmare con una nuova squadra che può dargli l’occasione di andare a giocare il Mondiale per Club, anche Cristiano Ronaldo vuole esserci.

Calciomercato: Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club

Il nuovo format del Mondiale per Club a 32 squadre attira sempre di più in tanti e nei prossimi mesi può accadere di tutto perché ci sarà anche una finestra di calciomercato speciale per permettere alle squadre partecipanti di andare ad ingaggiare nuovi giocatori che possono andare a giocare questa nuova competizione. Occhio a quella che può essere una svolta per la carriera di CR7.

Ci saranno tanti movimenti e già uno è tanto atteso perché può arrivare la grande occasione per un club di ingaggiare Cristiano Ronaldo che lascerebbe l’Al Nassr ma non l’Arabia Saudita. Tra le squadre partecipanti italiane ci sono Inter e Juventus con CR7 che potrà affrontare proprio la sua ex squadra.

E’ proprio dall’Arabia Saudita che c’è una voce di calciomercato che riguarda Cristiano Ronaldo che può lasciare l’Al-Nassr per andare a giocare con un altro club saudita, si parlerebbe di un clamoroso trasferimento in prestito all’Al-Hilal, che è una delle partecipanti e unica Araba al Mondiale per Club 2025.

Vedremo se nelle prossime ore possa arrivare una conferma che potrebbe far sognare in molti, con l’occasione da parte di Cristiano Ronaldo di vestire la maglia dell’Al-Hilal per andare a giocare il nuovo Mondiale per Club che può permettere al giocatore portoghese di scrivere altre pagine importanti della propria storia calcistica.