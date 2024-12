Milan, salta la festa dei 125 anni: c’entra l’esonero di Fonseca

Clamoroso quello che sta accadendo in casa Milan a cavallo di quella che è una data storica che rappresenta la festa dei 125 anni del Milan.

Momento non facile questo che sta attraversando il Milan e ancora di più il suo allenatore Paulo Fonseca riguardo quello che può essere una sua posizione di forte bilico. Perché continuano ad arrivare aggiornamenti su questa situazione complicata che non piace affatto ad ambiente e società.

Si sarebbe creata una spaccatura netta tra i giocatori e il suo nuovo allenatore. Perché più volte da inizio stagione ci sarebbero stati degli scontri e litigi tra lo stesso Fonseca e alcuni giocatori anche fondamentali e più rappresentativi dello spogliatoio rossonero, tra cui i capitani Calabria e Theo Hernandez e anche Leao.

Adesso si cerca di capire che decisioni prendere perché non è un buon momento per il Milan che deve fare i conti con questa vicenda complicata che riguarda proprio un possibile esonero di Fonseca dalla panchina rossonera se dovessero continuare ad arrivare risultati altalenanti e la situazione interna diventerà ingestibile.

Milan, festa rovinata: c’entra l’esonero di Fonseca?

Dichiarazioni forti da parte dello stesso Fonseca dopo l’ultima partita di Champions League come se l’allenatore avesse voluto scontrarsi con i suoi giocatori ancora una volta e accusandoli di scarso impegno “Io sto facendo di tutto per il bene del Milan, qualcun altro non può dire lo stesso”.

Adesso però ci sono risposte da dover dare perché in campionato la classifica non sorride al Milan e altri passi falsi possono portare all’esonero di Fonseca o comunque a fare forti valutazioni contro l’allenatore portoghese che dovrà dare il prima possibile delle risposte.

Intanto, non arrivano buone notizie per quello che sta accadendo perché a cavallo di una data importantissima e storica che può arrivare una vera mazzata per i tifosi. Tra qualche giorno ci sarà la festa a San Siro in occasione della festa dei 125 anni del Milan.

Il club rossonero si appresta a celebrare i suoi 125 anni di storia e per la partita contro il Genoa ci sarà proprio una vera festa con tante tra le Legends più importanti rossonere presenti, esclusione di lusso quella di Paolo Maldini.che con l’attuale società ha rotto i rapporti.

Inoltre, come rivelato da MilanNews.it, non dovrebbe esserci nemmeno il proprietario Gerry Cardinale alla festa dei 125 anni del Milan e questo ha fatto infuriare i tifosi. Di mezzo potrebbe esserci l’esonero di Fonseca e la possibile scelta di un nuovo allenatore? Staremo a vedere.