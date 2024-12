Bufera Napoli, rigore netto non concesso: scoppia la polemica

Grandissime polemiche in casa Napoli per quello che è accaduto in Udinese-Napoli, perché ancora una volta c’è stato un arbitraggio che non è piaciuto al club.

E’ accaduto tutto nella partita che si è giocata in questo sabato Udinese – Napoli quando in più occasioni non sarebbero stati concessi dei calci di rigore in favore della squadra di Conte. Diversi falli netti che sembrano non essere stati sanzionati e che hanno fatto infuriare non poco la società, la squadra e l’allenatore a bordo campo.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che è accaduto durante la partita vinta dalla squadra di Conte in rimonta ma che non si aspettava di affrontare questa situazione delicata. Perché ci sono delle notizie molto importanti visto quello che si è registrato con un arbitraggio che ha fatto vedere molte polemiche.

Nonostante la vittoria i tifosi del Napoli hanno protestato molto per quello che è accaduto. Perché ci sarebbero stati dei calci di rigore non concessi al Napoli contro l’Udinese che hanno messo in grande agitazione tutti. Adesso però la vittoria azzurra frena un poco le polemiche che restano contro l’arbitraggio.

Udinese Napoli, polemiche per i mancati rigori

Non sono piaciute alcune scelte da parte dell’arbitraggio sia a Conte che il Napoli e ci sono state polemiche forti contro l’arbitraggio dell partita che si è giocata contro l’Udinese. Un momento non facile e di grande tensione per la squadra azzurra dopo due partire negative e ora è arrivata la vittoria in rimonta.

Tutti si sono arrabbiati anche durante la partita per quello che è accaduto e adesso bisognerà capire come provare a ribaltare la situazione. Perché il Napoli ha ripreso a fare risultati ma non vorrebbe vedere nuovamente questo che è accaduto. Il club non si aspetta questo tipo di trattamento e vorrebbe equità.

Sono stati assegnati dei calci di rigore dubbi contro il Napoli e a favore più volte non si è riusciti ad avere lo stesso trattamento. Adesso anche in Udinese Napoli ci sono state polemiche su calci di rigore non fischiati per gli azzurri in più occasioni e uno in maniera netta ed evidente è su Lukaku.

Lukaku ha ricevuto una gomitata in area contro Bijol e l’arbitro non ha fischiato rigore, anche il VAR non ha richiamato l’attenzione dell’arbitro quando il risultato era sull’1-1 e le polemiche sono state tantissime.