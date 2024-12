Udinese-Napoli: un altro infortunato, annuncio in conferenza

Un’altra tegola per l’allenatore che non avrà a disposizione il giocatore per la sfida di campionato Udinese-Napoli. Ecco l’annuncio in conferenza del mister.

Dopo l’infortunio di Kvaratskhelia e quello più grave di Okoye, che tornerà a disposizione dell’Udinese tra qualche mese, c’è un altro stop di un giocatore che non sarà a dispisizione per la partita di campionato in programma domani alle ore 18.

C’è l’annuncio, in conferenza stampa, da parte dell’allenatore che ha rotto il silenzio riguardo le condizioni dei suoi giocatori che prenderanno parte alla partita Udinese-Napoli.

E’ un momento particolare della stagione con numerosi giocatori che in quest’ultimo periodo si stanno infortunando.

Una prassi per la Serie A con le società che spesso sono costrette a fare a meno anche dei loro giocatori migliori.

Cosa sta succedendo? Arriva l’annuncio in conferenza stampa da parte del mister che ha fatto il punto sui calciatori a disposizione per la partita di domani Udinese-Napoli.

Salta anche lui Udinese-Napoli: un altro problema per l’allenatore

Dopo aver accertato dell’indisponibilità di Okoye, che resterà ai box per qualche mese, e quella di Kvara che non sarà a disposizione del Napoli per la trasferta di Udine, arriva l’annuncio da parte del mister riguardo un altro infortunato.

E’ lo stesso allenatore, intervenuto in conferenza stampa, a chirire le condizioni fisiche dei suoi giocatori che domani saranno chiamati ad una grande prestazione contro il Napol.

Si prospetta, infatti, una partita difficile per i bianconeri che avranno di fronte i ragazzi di Conte che dopo il ko contro la Lazio non intendono perdere altri punti per strada.

Ecco quale altro giocatore non sarà a disposizione dell’Udinese che, invece, recupera Alexis Sanchez.

Udinese: un altro infortunio, annuncio in conferenza

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Napoli.

Queste le sue parole sugli infortunati:

“Affrontiamo una squadra che due anni fa ha vinto il campionato in Italia. Abbiamo diversi giocatori infortunati, comunque dobbiamo concentrarci sulle nostre forse. Zarraga non sarà a disposizione a causa di un problema muscola, sarà indisponibile per qualche settimana”.

“Sanchez, invece, domani sarà convocato e questa è una bellissima notizia. Non vediamo l’ora di giocare la partita contro il Napoli. Ci siamo preparati tanto per offrire una bella prestazione ai nostri tifosi”.