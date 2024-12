Serie A, la sconfitta gli costa l’esonero: il sostituto è già pronto

Arrivano aggiornamenti decisivi per quello che riguarda la panchina di un club di Serie A perché ci sarebbe un’allenatore a rischio esonero con la sconfitta.

Adesso si arriva ad una decisione che il club può aver preso per annunciare quello che può essere un altro cambio di panchina in Italia con un esonero che può costare caro al progetto dell’allenatore che verrebbe messo da parte dopo un periodo non facile per fare spazio al sostituto. Occhio anche a quella che può essere la scelta per il sostituto.

Possibile esonero pronto in Serie A con uno degli allenatori che rischia perché sono in molti a non avere il futuro assicurato. Tanti i risultati altalenanti che non fanno ben sperare a quello che può essere anche una scelta da parte delle società che non sono contente e possono pensare di cambiare per dare un segnale alla squadra.

Può quindi arrivare la svolta con un possibile esonero in Italia per dare la scossa a tutto l’ambiente visto che l’obiettivo rischia di essere compromesso. Tanti risultati che non tornano e per questo he si può pensare di cambiare tutto da un momento all’altro.

Esonero in Italia, scelto il sostituto per il cambio

Sono già diverse le panchine ad essere saltate e ora ci sono delle novità che riguardano un altro possibile esonero in Serie A che può cambiare tutto da un momento all’altro. Perché ci sono delle nuove notizie che riguardano la scelta che può andare a fare la società.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano in merito a quella che può essere un’altra panchina a rischio in Italia, perché si parla tanto di quello che può accadere da un momento all’altro per quanto riguarda Davide Nicola con il suo Cagliari. L’allenatore è in zona salvezza al momento, ma per pochi punti dalla zona rossa.

Per questo motivo che il club chiede una maggiore continuità di risultati e le prossime partite saranno decisive. Il prossimo avversario è l’Atalanta di Gasperini e ora ci si gioca tutto in quello che può essere una grande partita.

Il club chiede di non uscire dal campo con la coda tra le gambe e con una sconfitta dal risultato largo che potrebbe far traballare la panchina di Davide Nicola a rischio esonero a Cagliari se non ci saranno risultati. Tra i sostituti ci sono Ballardini, Fabio Cannavaro e Cioffi.