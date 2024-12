Esonero in Serie A, il club ha chiamato Tudor

Arrivano aggiornamenti sulla situazione panchine in Italia dove c’è uno degli allenatori che rischia il posto perché l’esonero è ormai ad un passo.

Possibile grande ritorno di Igor Tudor già elle prossime ore su una panchina di Serie A che è in forte bilico e c’è la sensazione che possa arrivare l’annuncio dell’esonero dell’allenatore da un momento all’altro. Adesso ci sono delle maggiori conferme che arrivano e che riguardano quello che può accadere per un club che non si aspettava di ritrovarsi in questa posizione difficile e che ora può seriamente cambiare tutto.

La società non può accettare ancora a lungo questi continui risultati negativi e altalenanti per questo si pensa ad un immediato esonero in Serie A per dare a Tudor l’occasione di provare a rimediare da subito avendo a disposizione ancora tante partite davanti a se. Nelle prossime ore può arrivare un annuncio importante.

Serie A, esonero in arrivo: c’è Tudor

Le prossime ore sono quelle decisive per uno degli allenatori che in Serie A rischia l’esonero. Possibile cambio in panchina da un momento all’altro con la società che potrebbe pensare di annunciare subito il sostituto visto che Igor Tudor è libero.

Chi sa di essere fortemente a rischio in Italia è sicuramente Paolo Vanoli che è ad un passo dall’esonero dal Torino. Il tecnico dei granata nelle ultime 10 partite ha ottenuto solo 1 vittoria e 2 pareggi, poi solo sconfitte che ora mettono in bilico la sua posizione. Al momento la situazione sembra davvero preoccupante perché può arrivare un cambio in panchina da un momento all’altro per il Toro.

Secondo le ultime notizie di calciomercato tra i sostituti scelti ci sarebbe anche il nome di Igor Tudor per prendere il posto di Vanoli al Torino in caso di esonero. L’allenatore ex Lazio e Juventus in questo momento è senza squadra perché non ha trovato l’intesa giusta con la società biancoceleste dopo aver allenato per diversi mesi prendendo il posti di Sarri in panchina.

Adesso però c’è grande determinazione e volontà di tornare in panchina per Tudor che può farlo al Torino in caso di esonero di Vanoli. Le prossime ore saranno già decisive perché c’è uno scontro diretto per la salvezza contro l’Empoli che diventa chiave per il futuro dell’attuale allenatore granata che vedono sempre più vicina la zona retrocessione.