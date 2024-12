Esonero in Serie A: Ballardini è già pronto, un altro cambio in panchina

Aggiornamenti di calciomercato sul prossimo esonero che dovrebbe arrivare in Serie A. Per la sostituzione c’è il nome di Ballardini che continua a circolare in città, ecco tutti i dettagli.

Tecnico di grande esperienza, l’allenatore è stato protagonista in Serie A raggiungendo delle salvezze davvero miracolose.

Cambio in panchina in Serie A: nuovi aggiornamenti sul sostituto

Paolo Zanetti si gioca il suo futuro all’Hellas Verona nella trasferta di Parma.

In caso di risultato negativo, è pronto l’esonero per l’allenatore che può essere sostituito da Ballardini o Mandorlini. Outsider, invece, altri profili come Sammarco (tecnico della Primavera) e Salvatore Bocchetti.

Esonero Paolo Zanetti Verona: c’è Ballardini pronto a sostituirlo

L’addio potrebbe avvenire molto presto, in caso di ko al Tardini. La società è a lavoro per trovare un sostituto d’esperienza con i profili di Ballardini e Mandorlini che sono attenzionati dal club gialloblù.