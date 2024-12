Esonero in Italia, è UFFICIALE: arriva un altro campione del Mondo

Un altro campione del Mondo come allenatore, è la scelta ufficiale e storica riportata questa mattina dal club.

In precedenza era stato esonerato l’allenatore e, occupando un ruolo importante, l’ex campione del Mondo nella Nazionale del 2006 nonché portiere di quella che fu la stessa Nazionale laureatasi campione della Coppa del Mondo, finisce in panchina.

È diventato da un po’ di anni anche lui allenatore, dando il via ad una carriera che potrebbe diventare ancor più brillante di quella vissuta da calciatore e che lo ha visto protagonista tra i pali in Serie A vincendo titoli importanti. Adesso, da allenatore, sogna una carriera simile a quella dei suoi ex colleghi e compagni di squadra, campioni del Mondo.

Dalla Coppa del Mondo alla panchina: l’annuncio è ufficiale

Dalla formazione di quell’Italia del 2006, sono usciti tantissimi allenatori e quest’ultimo adesso è l’ex storico portiere che in Serie A ha praticamente vissuto 236 apparizioni, vivendo una carriera di enorme livello, in Serie A. Lo stesso che, da allenatore, non vede l’ora di ritrovare.

Perché dopo aver studiato e conseguito la licenza Pro Uefa da allenatore, non vede l’ora di godersi le esperienze già vissute in Serie A dai suoi colleghi di campo e adesso, da qualche anno, di panchina, quali Gilardino, Inzaghi, Pirlo, Gattuso e tanti altri di quell’Italia che fu.

Si tratta di Marco Amelia, ex portiere che riparte da quest’oggi in Serie D. Dopo l’esonero da parte del Sondrio, è stato scelto e annunciato in conferenza stampa come nuovo allenatore del club.

Il comunicato ufficiale del club italiano: ecco il nuovo allenatore

Con molto orgoglio, il Sondrio ha annunciato l’arrivo ufficiale di Marco Amelia, in qualità di nuovo allenatore del club. Riparte dalle sue conoscenze tecniche il club del Sondrio che annuncia il suo approdo. Per la prima volta nella storia di questo club, un allenatore campione del Mondo. E così come per i suoi colleghi, chissà che il futuro non possa riservare un approdo anche in Serie A, come già successo agli altri allenatori di quella Nazionale campione del Mondo in Germania.

Dalla Coppa del Mondo alla Serie A: in quanti ce l’hanno fatta?

Dei diversi campioni di quella rosa, dell’Italia del 2006, sono in tanti ad essere approdati in panchina, in Serie A. Fino ad ora, chi sono gli allenatori che hanno toccato, almeno una volta la panchina in Serie A? La lista è lunga, ed è la seguente: