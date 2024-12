Calciomercato: sta tornando in panchina, la società ha deciso

Nuovo colpo di scena per l’allenatore, che è finito sulla graticola a seguito dei recenti risultati negativi. Una situazione paradossale che potrebbe portare all’esonero del tecnico che, ormai, ha perso la fiducia dell’intero ambiente.

C’è Massimiliano Allegri in pole per sostituire il tecnico, che rischia di essere mandato via prima di Natale. Ecco le ultimisisme notizie di mercato relative all’addio dell’allenatore, che ha deluso e non poco le aspettative dei tifosi e della società, che ha iniziato stagione aveva deciso di puntare con forza su di lui.

Dicembre è il mese della verità per diversi allenatori. Siamo, infatti, in una fase cruciale della stagione ed è per questo motivo che le società proprio in questo periodo decidono di intervenire per cambiare guida tecnica.

Succedde dappertutto, in Italia e all’estero. C’è un cambio di direzione, di identità, da parte dei club che cambiano idea riguardo il futuro dei loro allenatori.

Condizionati anche dai risultati negativi, che sono arrivati fino a questo momento, anche grandi tecnici sono in discussione. Un esempio su tutti è Ancelotti al Real Madrid e Guardiola al Manchester City, che stanno vivendo una stagione altalenante.

La decisione sull’esonero: nuovo cambio in panchina, vogliono Allegri o Tudor

La Turchia non è come l’Italia. Se ne accorto José Mourinho che, a distanza di mesi dal suo approdo a Istanbul, è già finito in discussione dopo una serie di risultati negativi, in campionato ed Europa League.

Ecco perché la situazione, adesso, è ancora più difficile con l’allenatore che rischia seriamente di essere mandato a casa prima di Natale.

L’ennesima macchia sulla carriera dello Special One, che si gioca il tutto per tutto nelle prossime partite di campionato.

Intanto, spuntano già i nomi riguardo gli eventuali sostituti che possono raccogliere l’eredità di Mourinho. La dirigenza turca, infatti, sta pensando di portare sulla panchina del Fenerbahce Allegri o Igor Tudor.

Esonero Mourinho: cosa sta succedendo

Può scoppiare il caos in casa Fenerbahce con la società pronta a cambiare guida tecnica per affidarsi ad un nuovo allenatore. Secondo le ultime notizie, in caso di esonero di Mourinho, in pole ci sarebbe Allegri come sostituto.

In seconda battuta troviamo Igor Tudor e infine Andrea Pirlo, che ha già allenato in Turchia e che potrebbe tornare in pista dopo l’esonero alla Sampdoria.