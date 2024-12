Calciomercato Juventus: un altro acquisto dalla Fiorentina

Non c’è solo il difensore centrale nel mirino di Giuntoli. Ecco le ultimissime riguardo il prossimo obiettivo della Juve per il mercato di gennaio. Ancora una volta, arriva dalla Fiorentina.

Si intensificano i contatti con la viola che, dopo Nico Gonzalez, è pronta a cedere alla Juventus un altro giocatore. Ecco le ultimissime notizie di mercato che riguardano il futuro del calciatore che è sempre più vicino all’addio dalla Fiorentina.

Chiuso da una folta concorrenza in quel reparto, Palladino ha dimostrato di non puntare su di lui in questa prima parte di campionato. Ecco perché il suo agente, in ottimi rapporti con Cristiano Giuntoli, è a lavoro per portare il suo assistito in bianconero.

Ci sono margini affinché l’operazione possa chiudersi anche sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ecco le ultime novità su questa nuova operazione targata Juventus e Fiorentina.

Ancora un altro affare con la Fiorentina: ci sono delle novità relative al prossimo colpo in entrata della Juventus che, per il mercato di gennaio, è alla ricerca non solo del difensore centrale ma anche di altre occasioni, in reparti diversi.

Quello di Nico Gonzalez non ha dato i frutti sperati ed è per questo che Giuntoli, questa volta, spera di vederci giusto e di portare in bianconero un altro talento della Fiorentina che in questa prima parte di campionato ha giocato con il contagocce.

Calciomercato Juventus: chi prende Giuntoli dalla Fiorentina?

L’ultima idea di mercato dei bianconeri arriva da Firenze. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Giuntoli sta valutando la possibilità di portare alla Juventus un altro calciatore dei viola.

Si tratta di un predestinato, che fino a qualche mese fa era finito sulla bocca di tutti. L’arrivo di Palladino ha cambiato un po’ le strategie della viola che, nel frattempo, in quella stessa zona di campo hanno preso un altro top come Gosens.

L’arrivo dell’ex Atalanta ed Inter, infatti, ha chiuso le porte al giocatore che per questa ragione si sta guardando intorno per il futuro. Gli ottimi rapporti tra l’agente Giuffredi e Giuntoli possono favorire l’affare con la società bianconera a lavoro per portare alla Juventus Fabiano Parisi.

Duttile tatticamente, può essere il rinforzo ideale per Thiago Motta che è pronto a sfruttare le qualità del calciatore scuola Avellino che nasce come terzino sinistro ma all’occorrenza può giocare anche a destra.

Parisi alla Juventus?

L’operazione Parisi Juventus, potrebbe chiudersi anche sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Inoltre, non è da escludere che nella trattativa possa rientrare anche Arthur, che è sempre in uscita dalla Juventus e che tornerebbe volentieri alla Fiorentina. Anche se, il brasiliano, interessa anche al Bologna di Vincenzo Italiano.