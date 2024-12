Serie A, esonero deciso: c’è l’ultimatum del club

Un momento complicato in Serie A per alcuni allenatori a rischio esonero, ora c’è la decisione molto importate da parte della società che ha deciso cosa fare.

In Serie A si giocano le ultime chance alcuni allenatori in grande difficoltà perché in questo momento non ci sono buone notizie che riguardano la posizione per i tecnici che non stanno ottenendo i risultati sperati. Tutto pronto allora per l’intervento della società che può pensare di esonerare l’allenatore per dare una svolta al progetto.

In questo momento c’è la decisione che è già arrivata da parte del club che non starà a guardare la propria squadra continuare a sbagliare in questo modo e scivolare sempre più in basso in classifica. Pronto l’esonero dell’allenatore dopo l’ultima partita.

Esonero in Serie A, decisione presa

Ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere in Italia perché proprio in Serie A diversi club possono arrivare all’esonero dell’allenatore per provare a dare una scossa alla squadra che in questo momento vive davvero un periodo complicatissimo.

Sono più di uno degli allenatori a rischio esonero in Serie A e già la prossima partita diventa decisiva. Perché il prossimo turno di campionato diventa davvero fondamentale se consideriamo che ci sono tanti scontri diretti sia per le zone alte di classifica che per quelle basse, dove alcune squadre stanno lottando per provare ad ottenere il miglior risultato possibile per evitare la retrocessione.

Ma al momento gira davvero male in tutti i sensi per Hellas Verona e Monza con Zanetti e Nesta a rischio esonero. I due allenatori sono ormai messe spalle al muro e si giocheranno tutto nella prossima partita di campionato che diventa più che decisiva vista la classifica e anche gli avversari che si andranno ad affrontare.

Al momento ci sono state delle conferme ma a tempo sia per Zanetti che per Nesta come riportato da Tuttosport. Perché entrambi gli allenatori possono seriamente essere messi alla porta per provare a dare una ventata di energie e motivazioni nuove.

Secondo le ultime notizie che arrivano Zanetti e Nesta possono essere esonerati da Verona e Monza dopo il prossimo turno di Serie A, dove i due club saranno impegnati in trasferte complicate che sono dei veri scontri diretti per la salvezza. Il Verona andrà sul campo del Parma e il Monza su quello del Lecce.