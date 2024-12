Milan, doppio infortunio pesante: i tempi di recupero

Il Milan perde due calciatori determinanti durante la partita contro la Stella Rossa di Champions League: sveltate le condizioni e i tempi di recupero.

I rossoneri sono impegnati su più fronti in questa stagione ma ancora non sono riusciti a trovare la strada giusta per arrivare agli obiettivi prefissati a inizio stagione. La situazione è da tenere sotto controllo perché l’ambiente è incandeascente, visti i risultati maturati fino ad ora e la situazione di Paulo Fonseca non è ancora del tutto definita.

Nella partita di Champions League tra Milan e Stella Rossa ci sono stati due infortuni che hanno riguardato due calciatori importanti e i responsi potrebbero essere molto seri.

Milan, doppio infortunio in Champions League: le ultime

Il Milan visto in Champions League contro lo Stella Rossa ha fatto sicuramente qualche passo in avanti rispetto al passato ma la situazione è ancora da valutare e verificare nel corso delle prossime settimane per capire a che punto è la squadra.

Nonostante il risultato finale, però, non arrivano buonissime notizie, viste le condizioni di due calciatori molto importanti che rischiano un lungo stop dopo l’infortunio.

Secondo le ultime notizie di casa Milan, c’è stato un doppio infortunio molto serio per i rossoneri che ora rischiano ancora di più se gli esami dovessero confermare tempi lunghi.

Milan, infortunio per Morata: le condizioni e i tempi di recupero

Il Milan ha perso Alvaro Morata per infortunio. La situazione dell’attaccante spagnolo che non è mai stato comoletamente al 100% in questa stagione e ora la situazione inizia a essere complicata perché senza un centravanti da 20 gol sarà difficile arrivare ai traguardi sperati e prefissati a inizio stagione.

Al minuto 29 di Milan-Stella Rossa Alvaro Morata ha chiesto il cambio. L’attaccante spagnolo si è fermato toccandosi la coscia sinistra e ha chiesto immediatamente il cambio, facendo preoccupare, e non poco, sia lo staff medico che tutti i tifosi del Milan.

Il primo bollettino medico arrivato dal Milan sulle condizioni di Morata non è troppo disastroso: risentimento al flessore sinistro. A questo punto il calciatore andrà rivalutato con calma nella giornata di domani per poi capire quali sono realmente i tempi di recupero e quante partite salterà.

Infortunio per Loftus-Cheek: le condizioni e i tempi di recupero

In casa Milan c’è stato un doppio infortunio: oltre Alvaro Morata si è fatto male anche Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista è uscito nello stesso momento di Morata e praticamente per lo stesso problema fisico. Per l’ex Chelsea si tratta di un risentimento al flessore della coscia destra.

Anche per Loftus-Cheek ci sono gli stessi problemi che riguardano Morata. Domani ci saranno gli esami strumentali per capire a che punto è la condizione del calciatore e di condeguenza si valuteranno i tempi di recupero.