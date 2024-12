Inter, Inzaghi bocciato: in arrivo una decisione durissima

Cade l’Inter di Inzaghi con la prima sconfitta in Champions League e si interrompe anche l’imbattibilità di Sommer che era l’unico portiere di questa edizione a non aver mai subito gol.

Una serata per nulla piacevole per il club nerazzurro che in questo momento è tornato in Italia tra la grande delusione di una sconfitta amara e nel finale in una partita davvero brutta e noiosa. Alla fine però il Bayer Leverkusen riesce a strappare via i punti all’Inter che con un pareggio avrebbe fatto un altro passo verso gli Ottavi di Finale e ora bisognerà giocarsi al meglio le prossime due partite con Sparta Praga e Monaco.

Ma la sconfitta in Champions League non ha fatto felici tifosi e società con Simone Inzaghi ritenuto il principale responsabile per non aver trasferito ai suoi giocatori l’importanza di questa gara mai approcciata nel modo migliore, anzi. Tanti sempre i cambi con molti titolari che sono partiti fuori e alla fine c’è stata anche la sconfitta.

Una gara dove l’Inter non è mai sembrata in partita e passi falsi di questo tipo in Champions per una squadra che vuole provare ad arrivare fino in fondo non sono ammissibili. Per questo motivo che ora si cercherà di capire come possono cambiare le cose per evitare che si ripetano, Simone Inzaghi dovrà lavorare tanto.

Inter, Inzaghi bocciato ora cerca riscatto

Dovrà provare ad arrivare fino in fondo l’Inter in Champions League e se così non fosse che si andrebbero poi a fare delle valutazioni nei confronti anche dell’allenatore Simone Inzaghi che ha sempre avuto in questi anni il posto in bilico. Ora si cerca di capire come possono cambiare le cose per evitare altri momenti difficili come quello col Bayer Leverkusen.

La volontà dell’Inter è quella di andare sempre a migliorarsi in ogni competizione e la sconfitta col Bayer Leverkusen non è stata digerita secondo La Gazzetta dello Sport. Infatti, Inzaghi non potrà permettersi questi sbaglia con l’Inter dagli Ottavi di Finale in poi della Champions.

La sensazione è che se dovessero esserci altre sconfitte di questo tipo per l’Inter le cose cambierebbero e anche il lavoro di Simone Inzaghi sarà poi messo in discussione fino a poter arrivare anche a prendere decisioni durissime nei confronti dell’allenatore dei nerazzurri. Già in questi anni all’Inter si è parlato di esonero di Inzaghi quando le cose non andavano per il meglio.