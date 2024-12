Esonero immediato dopo la Champions: chiamato il sostituto

Possibile svolta per quanto riguarda il futuro dell’allenatore che rischia di essere esonerato subito nelle prossime ore e c’è la scelta a sorpresa per il sostituto.

Si parla tanto di quello che può accadere in questi giorni di partite in Europa. Perché ci sono degli aggiornamenti importanti da dover dare in merito ad alcuni allenatori che rischiano seriamente il posto e possono essere fatti fuori. Non è un periodo sereno nemmeno per alcuni allenatori in Italia come anche del calibro di Fonseca e Thiago Motta che con Milan e Juve non se la stanno passando benissimo in campionato e anche in Champions League.

Arrivano ora delle novità riguardo quella che può essere una scelta che spiazzerebbe tutti, dove c’è un nuovo tecnico che può prendere il posto dell’allenatore che rischia l’esonero proprio a cavallo di quelle che sono le partite in Europa che si stanno giocando. Tanti i risultati a sorpresa che possono stravolgere completamente le cose da un momento all’altro.

Esonero dopo la Champions, la scelta del club

Possibile colpo di scena quindi, uno dei primi di quelli davvero importanti, perché una squadra impegnata nelle competizioni in Europa si ritrova ora davvero in grosse difficoltà. La scelta del club definitiva potrebbe essere quindi quella di andare a fare un cambio allenatore e puntare su un altro nome per la panchina.

Situazione particolare questa ora per un club che può pensare di cambiare allenatore e puntare su Max Allegri che è uno dei grandi allenatori disponibili e senza squadra in questo momento dopo l’esonero arrivato dalla Juventus la scorsa estate.

Attenzione quindi alla scelta che può essere fatta dove ci sono diverse società che non sono contente dell’operato dei propri allenatori e possono pensare di cambiare tutto ribaltando la situazione per dare una svolta al progetto. Tra questi c’è il Fenerbahce e Mourinho a rischio esonero.

Il club turco non è felice di essere già distante 6 punti dal primo posto occupato dal Galatasaray in campionato e anche in Europa League le cose non vanno bene. Oggi sembra l’ultima occasione per dare una svolta perché nello stesso giorno della Champions League che si giocherà Fenerbahce-Athletic Bilbao che può costare l’esonero a Mourinho.

In caso di sconfitta e di esonero di Mourinho che il Fenerbahce può puntare su Allegri, De Rossi, Tudor o tanti altri allenatori disponibili in cerca di una nuova occasione e di rilancio.