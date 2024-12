Esonero dopo Juve-Manchester City: hanno già parlato con Xavi

Clamoroso colpo di scena per quello che può accadere in Italia dopo Juventus-Manchester City con il club pronto ad esonerare l’allenatore e puntare su uno svincolato, è Xavi.

Situazione davvero particolare quella che si è venuta a creare in queste ore perché adesso c’è grane tensione in vista di una partita molto importante che vale tutto per Juventus e Manchester City in Champions League. Entrambe le squadre hanno una classifica complicata e che rischia di compromettere la stagione con altri passi falsi e proprio una può pensare di dover dare una scossa, magari con un cambio allenatore.

Perché ci sono diversi allenatori disponibili e anche Xavi tra questi dopo l’avventura chiusa nei mesi scorsi con il Barcellona. Adesso c’è voglia di dare una svolta al progetto e si può pensare proprio al giovane allenatore visto ciò che si è venuto a creare in queste settimane.

Adesso è arrivato anche il presidente in città che ha avuto un lungo colloquio con l’allenatore e la squadra. C’è bisogno assolutamente di cambiare il trend o le cose inizieranno ad essere complicate per il club. Perché la classifica Champions è davvero rischiosa e un club può addirittura essere messo in una posizione di forte bilico dopo Juventus-Manchester City.

Esonero dopo Juve-Manchester City, la scelta su Xavi

Non tutto è come sembra, anzi. Si inizia a vociferare che il proprietario del club non sia per niente soddisfatto di quello che stia accadendo e per questo motivo il suo arrivo in città può essere decisivo. Pare che ci possano essere decisioni imminenti in arrivo come anche l’esonero dell’allenatore e la scelta di puntare su Xavi.

Sono in arrivo cambiamenti molto importanti per un club che in questo momento rischia grosso. Perché Juventus-Manchester City diventa quasi decisiva per Thiago Motta e Guardiola che devono cercare di salvare la stagione. Entrambi non stanno andando bene sia in campionato che in Champions League e ora le classifiche iniziano ad essere complicate.

Per questo Tuttosport parla addirittura di un possibile esonero dopo Juve-Manchester City con Guardiola che rischia di più di Thiago Motta e il club che avrebbe iniziato a fare anche dei sondaggi per la panchina. Perché è il proprietario del club inglese di Manchester che non è felice di come stanno andando le cose e tra i nomi spunta anche quello di Xavi.