Esonero deciso, Mourinho torna ad allenare in Italia

Possibile altro nuovo cambio in panchina e arrivano le ultimissime notizie che riguardano anche la scelta con José Mourinho che può tornare ad allenare in Italia.

Ci sono aggiornamenti decisivi che riguardano il futuro dell’allenatore portoghese pronto a rimettersi in gioco in un campionato che conosce davvero bene come quello italiano. Perché sono tante le panchine che in questo momento sono davvero a rischio in Serie A con alcuni allenatori che possono pagare con l’esonero anche subito.

Le prossime partite diventano quindi decisive per capire come andranno a finire alcuni progetti che non vedono l’ora di trovare riscontro con risultati positivi e le società sono in fase di valutazioni. Ma a rischiare grosso sono anche grandi allenatori e società che giocano in Europa e le prossime ore diventano proprio decisive. Ci sono aggiornamenti anche per quello che può accadere con Mourinho.

Esonero in arrivo, per Mourinho occasione in Italia

Al momento non arrivano buone notizie per l’allenatore che può cambiare e ci sono poi delle occasioni che possono venire fuori in vista delle prossime settimane. Adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro del tecnico che rischia l’esonero e Mourinho non può più nascondersi da quello che è accaduto di recente.

In caso il Fenerbahce dovesse esonerare Mourinho l’allenatore aspetterebbe un po’ per capire se ci saranno occasioni da subito per rimettersi in gioco in qualche campionato che conosce bene come quello italiano dove ha ottenuto risultati importanti con Inter e Roma nella sua carriera, ma non solo.

Perché oltre alla Serie A anche in Premier League può tornare Mourinho che vanta sempre un grande appeal e ci sono oggi diverse società che possono pensare di cambiare le cose anche da subito. Le prossime ore saranno sicuramente decisive per il tecnico portoghese.

Perché al momento Mourinho si gioca la panchina con il Fenerbahce che può licenziarlo se non dovesse raggiungere risultati positivi nelle prossime ore. Già nella giornata di oggi può arrivare una conferma importante.

Perché il club turco è deluso dal -6 in classifica dalla capolista Galatasaray e anche in Europa League non vanno bene le cose. Per questo motivo che il Fenerbahce può esonerare Mourinho se nella partita contro l’Athletic Bilbao non dovesse trovare la vittoria e migliorare la classifica che ora si fa sempre più complicata.