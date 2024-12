Bove distrutto, c’entra l’Italia: Spalletti ha confermato una cosa

Arrivano pessime notizie per Edoardo Bove che proprio in queste ore si è sottoposto all’operazione per impiantare il defibrillatore sottocutaneo dopo il malore.

Il giovane centrocampista della Fiorentina di 22 anni si stava iniziando a prendere le sue soddisfazioni con un avvio di stagione fantastico sotto la gestione di Palladino in maglia viola, poi però una pessima notizia che ha praticamente rovinato ‘forse’ il suo modo di vivere in una così giovane età.

Perché il malore che ha colpito Bove ora mette a rischio la carriera del giocatore che in questo momento si ritrova davvero in una situazione di choc per quello che gli è accaduto. Perché ora sta bene e continua a fare tutti gli esami, ma c’è tanta voglia di poter tornare in campo e proseguire la sua carriera cercando di fare ciò che più ama.

Non sarà facile però per Bove poter affrontare questo periodo perché dopo l’operazione con il defibrillatore di fatto si sono ormai quasi spente le possibilità di poterlo vedere giocare in Italia. Le norme nel nostro paese sotto questo punto di vista sono molto rigide e non c’è possibilità di affrontare il campionato italiano dopo quello che è accaduto. Lo stesso che accadde ad Eriksen ai tempi dell’Inter e che fu costretto ad andare altrove.

Malore Bove, arriva una conferma anche da Spalletti

A differenza però del campionato italiano, possono arrivare notizie più confortanti per Bove che potrebbe andare a giocare in altri campionati importanti come quello olandese o anche in Premier League, dove ha attirato l’attenzione di diversi club. Ma per quanto riguarda la Nazionale come funziona?

Per la FIFA anche, infatti, come per la Uefa potrebbe scendere in campo Bove per giocare con quella che può essere la sua prossima squadra e quindi anche con la Nazionale, ma adesso c’è chiaramente bisogno di dover fare tanti esami e ottenere l’idoneità sportiva che dopo quello che è accaduto non sarà facile.

Proprio nelle ultime ore a Sky Sport è intervenuto il ct della Nazionale Luciano Spalletti che ha rivelato che Bove era uno dei talenti emergenti che era sotto osservazione dalla Nazionale maggiore e pronto per poter ricevere la chiamata dalla prima squadra dell’Italia dopo aver giocato per anni con l’U21. Ora però è tutto rimandato per lui che sognava di vestire quella maglia ed era ad un passo, ma ora servirà molto tempo per rimettersi in gioco.