Serie A, infortunio grave per il centrocampista: torna nel 2025

L’ultima partita da titolare l’ha giocata il primo settembre: da quel momento un calvario infinito per il centrocampista del Genoa Junior Messias che dovrà restare ai box a causa di una distrazione muscolare al polpaccio.

Genoa: infortunio per Junior Messias

Dopo essere tornato a disposizione il 24 novembre, contro il Cagliari, e dopo aver giocato metà secondo tempo contro l’Udinese, Junior Messias si è dovuto fermare di nuovo per un problema al polpaccio.

Lo stesso infortunio capitato a settembre. Oggi, infatti, secondo quanto riportato dall’Ansa, il giocatore brasiliano ha effettuato nuovi esami strumentali che hanno confermato la tegola.

Infatti, Messias dovrà restare fermo ai box per i prossimi due mesi con il rientro che è fissato per fine gennaio, inizio febbraio 2025.