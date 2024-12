Esonero annunciato, accordo con il nuovo allenatore

La scelta è ormai presa con la società che ha deciso di esonerare l’allenatore e provare a dare una svolta con un cambio in panchina imminente che è stato svelato.

Il momento è complicato per il club italiano e per questo motivo che la società ha voluto puntare sull’esperienza dell’allenatore cercando di convincerlo ad ogni modo per permettergli di mettersi in gioco in una nuova avventura. Arriva la conferma in queste ore riguardo quello che è l’annuncio di un nuovo allenatore dopo l’esonero.

Non era facile trovare l’accordo anche economico e alla fine è arrivato il via libera con la società che ha trovato l’intesa per poter puntare su quello che sarà un nuovo allenatore che ora si rimette in gioco in maniera molto coraggiosa. Il progetto è davvero avvincente ma per nulla semplice, per questo motivo che il club ha scelto lui come nuovo allenatore dopo l’esonero.

In queste ore è arrivata la comunicazione da parte delle emittenti e ora si aspetta anche il comunicato ufficiale del club che già in giornata può arrivare. Una decisione importante da parte della società che spera di poter ottenere ora dei risultati diversi rispetto quello che è accaduto nelle ultime settimane. C’è la conferma dell’esonero e del nuovo allenatore.

Esonero in Italia, scelto il sostituto

Il nuovo allenatore è stato chiamato dal club italiano in questi giorni e dopo una trattativa un po’ più lunga del previsto si è arrivati ad un accordo totalmente a sorpresa, perché nessuno si sarebbe immaginato tutto questo. Una scelta forte da parte del club che ha ritrovato ora entusiasmo, almeno si spera.

I nuovi giocatori non vedono l’ora di rimettersi in gioco e poter dire la loro con la nuova guida. Perché c’è la Sampdoria che ha esonerato Sottil e scelto Semplici come nuovo allenatore. Una sfida davvero difficile perché ad oggi il club è ad un passo dalla zona playout, ma spera di poter rientrare i quella playoff nel giro di poco vista la classifica corta.

Adesso non ci sono più dubbi, è arrivata la conferma riguardo l’esonero di Sottil e la scelta di Semplici come nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo un periodo fermo ora il tecnico dovrà cercare di are una svolta al progetto con la Samp che ha già cambiato 3 allenatori in questo inizio di stagione.

Leonardo Semplici è il nuovo tecnico della Sampdoria come anticipato da Tmw e si aspetta solo il comunicato della società blucerchiata. L’allenatore ha appena firmato il contratto.