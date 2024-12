Champions League, chiuse le indagini: club escluso per 5 anni

Clamoroso colpo di scena che riguarda quello che è accaduto per uno dei club più vincenti e potenti al mondo perché ora interviene anche la Uefa con una sanzione in Champions League.

Oltre alla retrocessione dal proprio campionato il club può anche essere squalificato per diversi anni dalla Uefa per la partecipazione alla competizione della Champions League, così come anche le altre competizione minori come EL o Conference.

Adesso la situazione è davvero preoccupante, perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che sarebbe accaduto con le indagini che si sono chiuse. Via al processo con una prima sentenza in arrivo e il club che rischia fino alla squalifica in Champions.

Champions, un club retrocesso e squalificato

Tantissime le accuse, forse mai si è registrato un tale processo e per uno dei club più importanti e ricchi del mondo che in questo momento rischia troppo. Ci sono delle nuove notizie in merito a quanto accaduto con una squalifica dalla Champions forse inevitabile.

Si è concluso proprio lo scorso venerdì il processo contro il Manchester City che rischia anche una penalizzazione pesantissima a causa di accuse di presunte violazioni di Fair Play Finanziario.

Come riportato dal The Times, adesso sono 130 i capi di accusa contro il Manchester City e non più 115 poiché ci sarebbe stata una certa confusione su determinati aspetti di alcune delle regole e per questo la Premier League ha dovuto poi correggere la cifra esatta.

Terminate quindi le indagini contro il club del potente sceicco che ora rischia grosso dopo aver dominato per anni in Premier League e non solo. Ora sarebbero tre gli esperti che stanno esaminando tutte le prove raccolte per poi andare ad emettere un verdetto per una sanzione contro il Manchester City.

Tra la fine del mese di gennaio ogni momento potrebbe essere quello giusto per avere un verdetto definitivo su quello che rischia il Manchester City, ma è da precisare che a prescindere di chi perderà il primo grado di giudizio tra il club e l’accusa, potranno presentare ricorso dopo il primo verdetto.

C’è il rischio che una decisione definitiva possa arrivare al termine di questa stagione o all’inizio della prossima viste le tempistiche lunghe. Il Manchester City rischia la retrocessione dalla Premier League e l‘esclusione dalla Champions League e altre coppe europee per aver fornito false informazioni sui pagamenti dei calciatori per 8 anni e per non aver rispettate le regole Uefa sul Fair Play Finanziario.