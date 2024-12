Champions, esonero immediato: sostituto a sorpresa

Colpo di scena dopo il turno di Uefa Champions League perché arriva la decisione da parte del club pronta ad annunciare l’esonero dell’allenatore e il cambio.

Grosse novità che riguardano quello che può accadere con l’annuncio da parte della società da un momento all’altro, perché ci sono degli aggiornamenti da dover dare su quello che può essere in cambio in panchina dell’allenatore con un esonero deciso.

C’è una notizia molto importanti in merito alla scelta del club che si trova in grande difficoltà e adesso l’obiettivo è quello di cercare di dare una svolta al progetto. Possibile annuncio già dopo la partita di Champions League con l’esonero dell’allenatore che rischia il posto davvero visti i recenti risultati.

Sembra essere l’ultima chiamata già per alcuni club che hanno iniziato in modo quasi disastroso la nuova edizione di Champions League a formato classifica e ora rischiano davvero l’esclusione dalla prossima fase ad eliminazione diretta sempre più vicina. In arrivo la scelta del club che può esonerare l’allenatore e scegliere un sostituto a sorpresa.

Esonero dopo la Champions, la scelta del club

Non vanno benissimo le cose e ora il club pensa di cambiare tutto. Può arrivare una decisione che andrebbe a cambiare la strategia del club e non solo perché l’obiettivo è quello di cercare di dare una svolta al progetto con l’esonero dell’allenatore dopo la Champions che può essere quasi obbligato.

Adesso ci sono degli aggiornamenti in merito a questa vicenda che rischia di complicarsi sempre di più perché il prossimo turno della Champions League diventa davvero decisivo per alcuni club che rischiano di ritrovarsi costretti già a fare delle valutazioni sui propri allenatori.

Secondo le ultime notizie per il mondo allenatori, sono diversi che rischiano davvero il posto. Perché il prossimo turno di Champions League sarà decisivo per Rose col Lipsia che rischia l’esonero visti i 0 punti in classifica, ma non è l’unico. A rischiare l’esonero in Champions anche Luis Enrique col PSG e Ancelotti col Real Madrid.

Tra i papabili sostituti di questi club potrebbe approfittare Allegri che può essere la scelta come nuovo allenatore per una di questa squadre in difficoltà. L’ex allenatore della Juventus è ora disponibile perché senza squadra da diversi mesi e aspetta la giusta chiamata per rimettersi in gioco in un nuovo progetto.