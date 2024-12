Cambio in panchina: adesso è ufficiale, firma l’ex Barcellona

Tutto fatto per il ritorno in panchina dell’ex Barcellona. Ecco le ultimissime notizie riguardo l’ingaggio del mister, che dopo un periodo di inattività ha finalmente trovato squadra.

Al suo posto, è stato nominato come nuovo allenatore del Beijing Guoan Quique Setien che è reduce dall’esperienza in Liga alla guida del Villarreal che si è conclusa la scorsa stagione.

Una novità, dunque, per la carriera dell’ex allenatore del Barcellona che sarà protagonista nella prossima Chinese Super League, che inizierà a marzo 2025.

Dopo Gregorio Manzano e José González, il Beijing Guoan ha deciso di puntare su Quique Setien come nuovo allenatore.

La squadra cinese, che ha concluso al quarto posto in classifica nell’ultima edizione del campionato, con 56 punti in 30 partite, ha mandato via Ricardo Soares. Al suo posto ci sarà Quique Setien, che ha una ricca carriera alle spalle avendo allenato negli ultimi anni squadre come Las Palmas, Betis, Barcellona e Villarreal.

Ricardo Soares, in Cina dal 2023, conclude la sua esperienza al Beijing Guoan dopo aver totalizzato 54 gare ufficiali con 30 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. Adesso toccherà a Quique Setien assumere la guida del Beijing Guoan, uno dei club più importanti Cina. L’ex Barcellona ha superato la concorrenza di altri rivali come Ronald Koeman e Giovanni van Bronckhorst.