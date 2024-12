Allegri torna ad allenare, svelata la sua nuova destinazione

Tutto pronto per il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina con il tecnico che è finito nel mirino di un club che vuole chiudere subito la sua firma.

Arriva un clamoroso indizio che riguarda la prossima destinazione di Allegri pronto a dover cambiare ancora aria dopo l’esonero che c’è stato in estate dalla Juventus con il club bianconero che ha deciso di puntare su altro al suo posto. Ecco che ora ci sono delle importanti novità in merito a quella che sarà quindi la scelta dell’allenatore pronto a mettersi di nuovo in discussione.

Adesso arrivano degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere per quanto riguarda la scelta di Max Allegri di accettare l’offerta da parte di un club che non vede l’ora di puntare forte su di lui e dargli la possibilità di tornare per riscattarsi dopo come si è chiusa la recente avventura con la Juventus.

Calciomercato: Allegri torna ad allenare, l’indizio

Diverse le squadre che hanno pensato ad Allegri in questi mesi e anche in Italia ci sono stati delle voci in merito ad un suo ritorno in Serie A per allenare club come Roma e Milan. Ora però sono confermate delle voci e per questo motivo che si coglie l’occasione di parlare con lo stesso allenatore per poter strappare un indizio importante sul suo futuro.

Situazione molto particolare quella che riguarda ora il futuro di Allegri che è pronto a tornare in panchina per allenare un club e dopo diverse voci di mercato su un suo possibile approdo di nuovo in Serie A, c’è l’indizio che fa scatenare i tifosi appassionati del tecnico.

Dopo alcune voci anche riguardo una Nazionale, ora è pronto il ritorno in panchina da parte di Massimiliano Allegri che può scegliere di andare a giocarsi tutto in un campionato mai affrontato prima, quello prestigioso della Premier League.

Perché l’allenatore è stato intervista alla Farnesina per l’inaugurazione della mostra “Sfumature di Azzurro” dove si sarebbe lasciato sfuggire un “gli americani non mi hanno chiamato” in merito al possibile approdo alla Roma dei Friedkin. Ma anche e soprattutto che ‘con l’inglese va molto bene’.

Ala domanda specifica su un accostamento al West Ham, squadra inglese che è sulle tracce di Allegri, lo stesso allenatore ha glissato con “Dov’è l’uscita? Dov’è l’uscita”, per poi andare via come riportato dall’ANSA.