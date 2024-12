Ribaltone in Italia, esonero deciso: già chiamato il sostituto

Colpo di scena in Italia dove un altro esonero è in arrivo per l’allenatore che rischia grosso per quanto accaduto perché ci sono ora delle importanti notizie sul cambio in panchina.

Altro esonero in Italia, la scelta del sostituto

Sono stati diversi i nomi che sono venuti fuori in queste ultime ore. Perché dopo l’ennesima sconfitta ora la società non può permettersi più di andare avanti in questo modo visto che la classifica si fa complicata riguardo quelli che sono gli obiettivi stagionali. C’è voglia di riscatto e serve una sterzata immediata che la società ha voluto dare con l’esonero dell’allenatore.

Niente da fare per Rolando Maran che sarà esonerato dal Brescia dopo l’ennesima sconfitta, ancora una volta in rimonta contro il Catanzaro come era accaduto agli ultimi playoff. Adesso la situazione è davvero difficile per il club lombardo che vuole cercare di capire come andare avanti.

Pronto un nuovo allenatore al posto di Maran vicino all’esonero con il Brescia. La panchina del club è a forte rischio e per questo motivo ora ci sono diversi nomi in fila tra i papabili per prendere il suo posto.

Tra i vari allenatori disponibili a diventare il nuovo allenatore del Brescia al posto di Maran dopo l’esonero ci sono Bisoli, Venturato, Breda e Liverani.