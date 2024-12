Juventus, Thiago Motta a rischio: faccia a faccia col presidente

Arrivano notizie importanti che riguardano il futuro di Thiago Motta con la Juventus perché i risultati continuano a non pagare l’allenatore bianconero.

Ci sono novità vista la situazione che si è creata perché ora è tutto davvero a rischio per l’allenatore che si ritrova in una posizione di bilico dopo i primi mesi sulla panchina della Juventus. Ma dietro i continui alti e bassi di Thiago Motta ci sono anche tante situazioni da dover valutare, perché il club bianconero rischia seriamente di restare indietro in vista della lotta al vertice e di una zona Champions.

Al momento ci sono importanti notizie che riguardano il futuro della Juve si è esposta ora sul proprio allenatore Thiago Motta che per molti non meriterebbe ulteriore fiducia dopo quanto accaduto. Adesso ci sono delle novità in merito al possibile addio visto che alcuni tifosi hanno chiesto anche l’esonero per lui ricordando come è stato trattato Allegri per aver fatto anche meglio in certi aspetti.

Adesso però si rischia di arrivare ad una situazione sempre più complessa e difficile da gestire per la Juventus con l’allenatore Thiago Motta che ha deciso di provare a dare una scossa in merito a quanto accaduto. Dopo il pareggio ottenuto in extremis evitando la sconfitta col Bologna ora c’è un altro match importante.

Juventus, esonero Thiago Motta: incontro con la società

La Juventus scenderà in campo contro il Manchester City in Champions League in una partita che può garantire grande spettacolo e l’allenatore ha intenzione di cercare di dare una scossa a questa situazione davvero complicata.

L’obiettivo della Juventus è quella di stupire e ora c’è bisogno di trovare anche i risultati però per farlo. Al momento non vive un periodo del tutto sereno il suo allenatore Thiago Motta messo in discussione fortemente e per questo motivo che rischia grosso secondo alcuni.

Il prossimo avversario sarà il Manchester City in Champions League dove un cammino altalenante per entrambe può mettere fuori dai giochi una delle due squadre. Occhio quindi a quella che può essere la posizione dell’allenatore con notizie per Thiago Motta che arrivano e sono al momento positive.

La Juve crede nel suo giovane allenatore che ha un progetto lungo davanti però ora deve dare qualche segnale incoraggiante. Intanto, Thiago Motta recupera Douglas Luiz e Weston McKennie per la partita contro il City e c’è voglia di fare risultato anche per allontanare certe voci.

Intanto, proprio al centro sportivo della Juventus a fare visita a Thiago Motta è arrivato il proprietario John Elkann che ha dato un segnale forte di unione tra le parti.