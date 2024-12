Esonero ufficiale, Milan decisivo: svelato il nome del successore

Ci sono delle novità sulla scelta del nuovo allenatore. Decisivo il Milan: ecco svelato il nome del prossimo tecnico. Adesso è anche ufficiale.

La notizia era già nell’aria da settimana. Si sapeva che questo turno di campionato poteva essere decisivo per il futuro del mister, che ha deluso le aspettative della piazza e della società che ha deciso di correre ai ripari per provare a salvare la stagione.

Ecco perché, nelle scorse ore, è arrivato il comunicato di congedo tra la società e l’allenatore. Scelto anche il sostituto, si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italia.

L’ex Napoli, infatti, è pronto a sedersi in panchina per i prossimi mesi.

Ufficiale l’esonero dell’alleantore, che paga i recenti risultati negativi raggiunti con la squadra. Rendimento altalenante con i giocatori che ormai non seguivano più il mister.

Ecco perché, dopo l’ennesima sconfitta in campionato, è arrivato l’esonero ufficiale da parte della società che ha comunicato la decisione attraverso i propri profili ufficiali.

Una separazione che era già prevista, con il tecnico da qualche settimana era finito anche nel mirino della piazza che chiedeva a gran voce l’allontanamento.

Adesso toccherà all’ex Napoli sostituirlo. Una lunga carriera da calciatore alle spalle, con l’ennesima chance in panchina per il mister che è chiamato ad una bella sfida.

Esonero ufficiale e ritorno in panchina: la decisione della società

Troppo pochi 21 punti in 18 partite. Una posizione in classifica deludente per la squadra, che ambiva ad altro in questa stagione. Inoltre, a complicare tutto, anche il rendimento della squadra che nelle ultime cinque di campionato ha ottenuto solo 3 punti.

L’ultima sconfitta in campionato contro il Milan Futuro ha portato la società ad esonerare l’allenatore Roberto Taurino, che è stato mandato via dal Gubbio in Serie C.

Ecco la decisione della società riguardo il sostituto.

Annuncio ufficiale da parte del Gubbio

Questo il comunicato del Gubbio sull’esonero di Taurino:

“La società rende noto di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Roberto Taurino. Ringraziamo il mister il lavoro svolto fino a questo momento e per la professionalità dimostrata in questi mesi. Gli auguriamo le migliori fortune per il proseguio della sua carriera. Inoltre, il club tiene a ringraziare anche i collaboratori del mister Gian Marco Funaro e Paolo Rizzo per il loro impegno profuso”.

La società ha già trovato il sostituto con i dirigenti che hanno deciso di affidare la panchina del Gubbio a Gaetano Fontana che è atteso in città nelle prossime ore.