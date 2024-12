Esonero Mourinho, ribaltone Fenerbahce: il sostituto dall’Italia

Momento difficilissimo per José Mourinho al Fenerbahce e ora può già essere fatto fuori anche dal club turco. Perché nelle prossime ore la decisione ufficiale sul suo esonero.

Adesso inizia ad essere preoccupante la situazione perché può davvero arrivare all’improvviso la notizia che può confermare subito l’esonero di Mourinho dal Fenerbahce dopo quello che è accaduto nelle ultime settimane. Ci sono delle novità che non possono fare altro che essere riportate in merito all’ennesima notizia negative.

Non un momento facile quello che sta vivendo l’allenatore portoghese che in questo momento vive una situazione difficile perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Mourinho ad un passo dall’esonero con il Fenerbahce. Il club turco può seriamente mettere fuori dai giochi il proprio allenatore.

E’ stato messo in discussione anche in Turchia e adesso rischia grosso Mourinho che può essere esonerato dal Fenerbahce. La posizione dell’allenatore portoghese in questo momento è in forte bilico per quanto è accaduto e la società starebbe pensando seriamene di prendere una scelta definitiva nei suoi confronti.

Fenerbahce, esonero Mourinho: la scelta

Al momento ci sono novità importanti che riguardano il futuro di Mourinho che può essere licenziato dal Fenerbahce perché si stanno analizzando da diverso tempo quelli che sono i risultati che non starebbero premiando l’allenatore portoghese con una continuità che manca.

Adesso rischia di nuovo l’esonero Mourinho e il Fenerbahce sarebbe meno entusiasma dei mesi scorsi di quando è arrivato l’allenatore in estate. Perché adesso ci sono delle novità importanti che arrivano e riguardano quello che può accadere proprio nelle prossime ore.

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Turchia c’è una conferma molto importante che riguarda il possibile esonero di Mourinho con il Fenerbahce che sta analizzando tutte le situazioni e può prendere una decisione forte già nelle prossime ore. Perché il tecnico ora si gioca tutto nella prossima partita di Europa League.

Dopo essere uscito dalla Coppa di Turchia e aver perso la scorsa giornata nel Derby contro il Besitkas che ora il Fenerbahce riflette sull’esonero di Mourinho che può essere fatto fuori da un momento all’altro. Si giocherà tutto nella prossima partita contro l’Athletic Bilbao in Europa League e in caso di sconfitta sarà fatto fuori.

Tanti i milioni spesi nell’ultima edizione di calciomercato, quasi 50 milioni di euro e per questo che ora la sua situazione è in forte bilico. In caso di esonero di Mourinho il Fenerbahce può pensare ad Allegri.