Champions, infortunio serio: salta Atalanta-Real Madrid

Sarà una rivincita quella che si giocherà in queste ore tra Atalanta e Real Madrid dopo la vittoria in estate della Supercoppa Uefa da parte della squadra di Ancelotti contro quella di Gasperini.

Ma questa volta si arriva a questa partita Atalanta-Real Madrid in modo completamente diverso visto quello che è accaduto in questi mesi. Perché oggi la squadra di Gasperini si ritrova al primo posto in classifica di Serie A in solitaria e non solo, anche in Champions League è impressionante il cammino del club bergamasco che è a quota 11 punti tra le prime in classifica ben 5 punti avanti proproi al Real Madrid di Ancelotti che non avrà una sfida facile da giocare.

Intanto, arrivano delle notizie in merito a quella che sarà la prossima sfida perché in Atalanta-Real Madrid un altro giocatore si è infortunato e non ci sarà nella partita come confermato nelle ultime ore. Arrivano ora degli aggiornamenti in merito alle condizioni del calciatore che rischia di dover stare fermo per un lungo tempo dopo il problema muscolare che ha accusato ora.

Infortunio prima di Atalanta-Real Madrid

Arrivano delle pessime notizie per l’allenatore italiano che perde il proprio punto fermo della fascia prima di Atalanta-Real Madrid di Champions League per infortunio. Una vera batosta considerata l’emergenza che già c’è nel reparto e ora il club dovrà capire come affrontare al meglio la prossima partita.

Non è la notizia che sperava di sentire l’allenatore prima di questa partita molto importante per la classifica Champions perché ora si giocano tutto Atalanta-Real Madrid in una gara senza esclusioni di colpi e dove è previsto grande spettacolo nella città di Bergamo con Gasperini contro Ancelotti. Ma in questa partita ci saranno diverse assenze importanti e tra queste anche quella di Ferland Mendy infortunato.

La brutta notizia è arrivata proprio in queste ore per Carlo Ancelotti. Perché il Real Madrid ha perso per infortunio Ferland Mendy e i tempi di recupero sembrano piuttosto lunghi visto il serio infortunio con gli esami che hanno evidenziato una lesione muscolare al quadricipite destro.

Adesso bisognerà capire come Ancelotti andrà a sostituire il forte terzino francese di spinta. Perché l’infortunio di Ferland Mendy che non gli permetterà di giocare Atalanta-Real Madrid rischia di poter anche compromettere il cammino in Champions per la squadra spagnola che ora deve iniziare a vincere con continuità per evitare l’eliminazione.