Annuncio in conferenza, Xabi Alonso in Serie A: firma nel 2025

Nuova avventura in panchina per Xabi Alonso. Prende quota la pista di un arrivo in Serie A del tecnico spagnolo, che è finito nel mirino di una big. Ecco quale.

Un vero e proprio predestinato. Xabi Alonso è riuscito nell’impresa di interrompere il predominio del Bayern Monaco in Budesliga. Solo Gasperini e l’Atalanta hanno fermato il Leverkusen lo scorso anno, nella finale di Europa League.

Restano comunque i complimenti per il tecnico spagnolo che è uno dei giovani mister più promettenti del panorama europeo. Ecco perché gli occhi delle big sono finiti su di lui visto che, con molta probabilità, lascerà il Leverkusen a fine stagione.

Quale sarà la prossima destinazione dell’allenatore?

Quale squadra italiana vuole prendere Xabi Alonso?

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, domani affronterà l’Inter in Champions League. Lo spagnolo è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro i nerazzurri.

Ecco le dichiarazioni dello spagnolo in merito al suo futuro la prossima stagione. Non si placano, infatti, le voci relative al suo addio con diverse società che si sono già mosse per ingaggiarlo la prossima stagione.

Tra le squadre interessate a Xabi Alonso ci sono anche club italiani?

Ecco le parole in conferenza stampa del mister, che ha risposto ad una domanda relativa al suo futuro.

Sulla possibilità di allenare un giorno in Serie A:

“Non chiude le porte a nessuna ipotesi per il mio futuro. Adesso, però, sono concentrato solo su questa stagione al Bayer Leverkusen”.

Occasione per il Milan: Xabi Alonso si mette sul mercato, il tecnico apre alla Serie A

Di sicuro, sarebbe un grande colpo di teatro la trattativa per portare sulla panchina del Milan Xabi Alonso. Fonseca, infatti, sempre più in bilico, potrebbe salutare a fine stagione.

E la società rossonera, che dovrà muoversi in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia, può pensare di portare in Serie A Xabi Alonso che tra i giovani è uno dei migliori tecnici in circolazione.

La trattativa, comunque, è molto difficile e complicata anche perché, secondo le ultime notizie di mercato, pare ci sia già un accordo per la prossima stagione con Florentino Perez pronto a sostituire Ancelotti e portare al Real Madrid Xabi Alonso.