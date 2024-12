Serie A, esonero pronto: non avrà più occasioni

Arrivano brutte notizie per l’allenatore con la società pronta ad intervenire e prendere una decisione forte con l’esonero in arrivo e il cambio in panchina.

Situazione chiara quella che è ora in Italia per diversi allenatori a rischio esonero con la panchina che può saltare da un momento all’altro per alcuni di loro. Ci sono degli aggiornamenti che arrivano ora perché il calendario della squadra si fa bello complicato e bisognerà dare risposte o si arriverà a prendere decisioni anche forti e scomode.

Una scelta molto importante quella he avrebbe deciso di prendere la società perché in questo momento ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio quello che può essere l’esonero dell’allenatore di Serie A con un cambio in panchina che sembra destinato ad esserci se le cose non cambieranno.

Esonero in Serie A, scelta della società

Arrivano delle nuove notizie dopo quella che è stata la sconfitta che ha messo in difficoltà la società in questo momento che vede una zona retrocessione sempre più vicina e per questo motivo che tornano di moda le voci su quello che può essere anche l’esonero di uno degli allenatori a rischio in Italia.

In questo momento Davide Nicola non rischia l’esonero a Cagliari dopo la sconfitta con la Fiorentina, ma la lotta salvezza è bella che complicata e per questo motivo che si può arrivare ad una decisione forte da parte della società visto il calendario che avrà il tecnico.

Ci sono importanti notizie che arrivano ora e riguardano il possibile cambio in panchina del Cagliari in caso di esonero di Nicola. Adesso la società vuole delle risposte e non sarà di certo facile considerando quello che sta per accadere con il club che dovrà affrontare diverse partite difficili.

Escludendo la partita di Coppa Italia con la Juventus, in campionato il Cagliari dovrà vedersela nelle prossime 5 partite con squadre di primissimo livello come Atalanta, Inter e Milan e di mezzo ci saranno anche due scontri diretti con Venezia e Monza.

Questo potrebbe seriamente complicare tutto per il futuro del Cagliari e anche per la posizione di Nicola che rischia l’esonero. Ora è tutto nelle mani dei risultati che verranno nelle prossime settimane e in vista di questo fine 2024, al momento la squadra è a 15 punti a 4 punti dalla zona retrocessione che è vicina.